La empresaria Alejandra Baigorria salió al frente para pronunciarse sobre la reciente polémica que involucró a su salón de belleza, D’ Art Salón, luego de que la reconocida tiktoker Zully viviera un momento incómodo durante una transmisión en vivo desde el local. El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, captó un desafortunado comentario del personal del establecimiento sobre el estado del cabello de la influencer.

Frente a la ola de críticas que surgió, la integrante de 'Esto es guerra' no dudó en defender a su equipo y dar la cara públicamente. Acompañada del estilista involucrado, Alejandra Baigorria brindó aclaró el incidente y reafirmar su respaldo a los trabajadores de su negocio. "Le dijimos que su cabello estaba mal, estaba muy maltratado", aseguró la empresaria.

Alejandra Baigorria aclara lo que pasó en su peluquería con la tiktoker Zully

Alejandra Baigorria reapareció ante cámaras junto al estilista Richard, quien fue el encargado de atender a la tiktoker Zully durante su visita al salón. La empresaria bromeó con su trabajador diciendo: “¿Sabes que estás despedido, no? No mentira, mi Richard es un capo y está súper nervioso por lo que ha pasado”. Sin embargo, ambos abordaron el tema con mayor seriedad.

La 'Gringa de Gamarra' aseguró que el comentario captado no tuvo una intención negativa y que se dio en un contexto técnico y profesional. Según explicó la empresaria, el estilista, como parte del procedimiento habitual, realizó una evaluación del estado del cabello de Zully para determinar qué productos eran necesarios. “La asesoramos y su cabello sí estaba maltratado, ella también lo sabía y yo se lo dije. Fui al almacén y me había olvidado que tenía el micrófono”, explicó el estilista.

Asimismo, añadió que en ese tipo de espacios suelen comentar entre el personal sobre el estado del cabello de las clientas para coordinar los tratamientos adecuados. En ese sentido, defendió que no hubo intención de ofender, sino de cumplir con un proceso de diagnóstico previo como parte del servicio que brindan en D' Art Salón.

Zully pasó incómodo momento en peluquería de Alejandra Baigorria

La polémica se originó durante una transmisión en vivo que la tiktoker Zully realizó desde la peluquería de Alejandra Baigorria, donde acudió para un tratamiento capilar. En el video, que rápidamente fue compartido en redes sociales, se escucharon comentarios desafortunados por parte del personal del salón, entre los que destacaban frases como: “Esa chica tiene el pelo bien maltratado” y “Bien feo, qué asco”.

Zully, visiblemente incómoda, notó que el micrófono adicional había captado las expresiones del equipo del salón y procedió a apagarlo. “Voy a quitar eso. Ahí ya no me escucha”, comentó durante la transmisión. El incidente generó reacciones divididas entre los usuarios: mientras algunos criticaron al salón por la falta de profesionalismo, otros defendieron que el comentario no fue con mala intención.