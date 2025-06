Luego de años alejado de las cámaras, Bruno Cavassa reapareció en el pódcast 'Periodismo de periodistas' para hablar de uno de los episodios más comentados de su vida: su relación con Gisela Valcárcel. El periodista deportivo sorprendió al confesar que, a pesar de que su romance con la conductora ocurrió hace más de dos décadas, aún mantiene contacto con ella. “Guardo los mejores recuerdos de Gisela”, afirmó.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Cavassa reveló que una salida con la popular 'Señito' provocó un momento incómodo en su relación actual. “Hace unos años tuve un percance, le dije a mi esposa: voy a estar con Susana (Umbert) y Gisela en un restaurante en San Isidro. Ella estaba de viaje, pero estaba enterada de todo. A la salida estaban las cámaras, comenzaron a decir un ‘remember’ y mi mujer me dijo ‘qué pasó’, pero nada, todo bien”, explicó.

Bruno Cavassa recuerda su relación con Gisela Valcárcel

La relación entre Bruno Cavassa y Gisela Valcárcel se dio hace 25 años, cuando ambos eran figuras reconocidas de la televisión peruana. Aunque el romance terminó, el comunicador admite que ese vínculo fue clave para su carrera mediática. “Sería mezquino no decir que sí me dio protagonismo. Me convertí en un personaje, yo no podía salir a la calle”, reconoció.

Asimismo, el periodista negó haber sido el causante del fin del matrimonio entre Valcárcel y Roberto Martínez, como se especuló en su momento. “Empecé a hacer apuestas con ella y al tiempo se separan, lo anuncian. Yo estaba en otra, ni imaginaba estar con ella. En ese tiempo Roberto ya estaba con Viviana (Rivasplata)”, afirmó. Cavassa también indicó que siempre tuvo una buena relación con Martínez y que nunca discutieron sobre la conductora: “Me lo encontré en un partido de Perú y Brasil hace años, alguien nos tomó fotos juntos, pero nunca hablamos de Gisela”.

Aunque sus caminos sentimentales se separaron, la figura de Gisela Valcárcel aún ocupa un lugar en la vida de Bruno Cavassa. “Tengo contacto con ella, hemos hablado por teléfono, pero salir a conversar, tomarte un café con Gisela, es imposible”, indicó, revelando que la amistad entre ambos se mantiene a pesar del tiempo.