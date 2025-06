Aldo Miyashiro vuelve con todo a la televisión peruana, esta vez con un formato renovado que promete captar la atención del público. El conocido conductor y actor estrenará su nuevo programa ‘¡Habla Chino!’ en Willax Televisión, marcando el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Luego de despedirse de ‘Ocho locos’ y de América Televisión, canal en donde consolidó su presencia en la pantalla nocturna durante casi dos décadas, Miyashiro prepara ahora un proyecto fresco que contará con la participación de figuras conocidas, quienes lo acompañarán en esta aventura televisiva que ya genera gran expectativa.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘¡Habla Chino!’, el nuevo programa de Aldo Miyashiro?

El esperado regreso de Aldo Miyashiro a la televisión ya tiene fecha y hora confirmadas. A través de las redes oficiales de Willax TV se anunció que ‘¡Habla Chino!’ se estrenará este viernes 13 de junio, minutos a las 10:55 p. m., marcando así su gran retorno al horario estelar. “Tus noches estarán llenas de información, diversión y mucha picardía. No te pierdas 'Habla Chino', porque lo demás es recontra aburrido”, señaló el canal en una publicación promocional.

Aldo Miyashiro regresa en '¡Habla chino!'. Foto: IG

El nuevo programa busca instalarse como una alternativa dinámica para el público nocturno. Para ello, combinará distintos elementos como reportajes de actualidad, espacios de humor, desafíos en vivo, juegos interactivos y entrevistas a invitados destacados del mundo artístico, político, deportivo y empresarial. La propuesta pretende mantener un ritmo ágil y entretenido que conecte con diferentes tipos de audiencia.

Además, el proyecto no dependerá únicamente del carisma de Miyashiro, sino también de un equipo sólido que ha trabajado con él en anteriores producciones. Aunque todavía no hay confirmación oficial, no se descarta que lo acompañen rostros conocidos como Víctor Hugo Dávila, Luigui Monteghirfo y Giovanna Valcárcel, quienes podrían formar parte del elenco estable del programa.

Aldo Miyashiro se despidió de América TV

La noche del 16 de abril, luego de la última emisión del programa ‘Ocho locos’, el conductor aprovechó los minutos finales para dedicar un mensaje lleno de gratitud a su equipo, al canal América Televisión y al público que lo acompañó a lo largo de los años. Como se recuerda esta apuesta vino después de 'La banda del chino' y compartió la conducción junto a Giovanna Valcárcel y Roxana Molina.

“En principio, quiero agradecer la oportunidad a América Televisión, estuvimos siete años aquí. Muchísimas gracias a ustedes por pensar en nosotros y por traernos”, expresó visiblemente emocionado. “En segundo lugar, evidentemente, quiero agradecer al equipo maravilloso que me ha acompañado”, señaló, mencionando el liderazgo de Víctor Hugo Dávila.

El 'Chino' también reconoció el respaldo constante que ha recibido a lo largo de su trayectoria. “Pero me falta agradecer a los más importantes que son ustedes, el público. Muchísimas gracias por acompañarme durante diecisiete años en el horario. Se los agradezco de corazón y por todas las muestras de cariño en estos días”, manifestó, cerrando aquel capítulo en su carrera.