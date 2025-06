La conductora de televisión Ethel Pozo sorprendió al público al compartir en vivo que padece fibromialgia, una condición de salud que causa dolor crónico, cansancio y otros síntomas que afectan la calidad de vida. Esta confesión ocurrió durante la reciente emisión del programa 'América hoy', luego de que Ingrid Roldán, exfinalista del Miss Mundo Latina, expusiera su caso de presunta discriminación por parte de la directora del certamen, Angie Pajares.

Ethel Pozo revela que sufre fibromialgia

Durante el programa, Ethel Pozo se mostró conmovida por la historia de Ingrid Roldán y reveló que ella también convive con fibromialgia. “Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso y él me decía: ‘pero ¿estás diagnosticada?’ y yo digo: ‘bueno no, me lo han dicho varios médicos, pero no estoy diagnosticada’”, relató.

Además, aclaró que su enfermedad no le impide ejercer sus labores frente a cámaras: “Te entiendo perfectamente, pero no es una condición, Ingrid, que te impida ejercer tu profesión, que te impida concursar. A mí no me impide conducir, ni actuar y tampoco es degenerativa”. Con esto, Ethel Pozo también corrigió una afirmación previa de Angie Pajares, quien había calificado la fibromialgia como una enfermedad “crónica degenerativa”.

Exfinalista del Miss Mundo Latina denuncia a Angie Pajares

Ingrid Roldán, modelo peruana y exprimera finalista del certamen Miss Mundo Latina, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra Angie Pajares por presuntos actos de discriminación relacionados con su estado de salud. Roldán, quien padece fibromialgia, reveló en 'América hoy' una serie de audios y videos que comprometerían directamente a la directora del concurso.

En uno de los audios difundidos, se escucha a Angie Pajares increpando a la modelo por no contar con pruebas médicas formales: “Si tú tienes una enfermedad crónica degenerativa, ¿cómo no vas a tener documentos para que tomes medicamentos todos los días?”. Asimismo, en una grabación adicional, se aprecia a la directora diciéndole: “Ingrid, me has sacado canas verdes... Eres una estatua que se puede perfilar para llegar a ser lo que uno realmente se espera”, comentarios que, según Roldán, afectaron gravemente su autoestima.

A raíz de estos hechos, la modelo decidió renunciar a su título y proceder con acciones legales por considerar que fue víctima de discriminación dentro del certamen.