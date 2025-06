Durante la edición del viernes 20 de junio del programa 'Amor y fuego', la influencer y cocinera María José Vigil, conocida como Majo con sabor, causó revuelo al pronunciarse sobre su vínculo sentimental con el exchico reality Gino Assereto. Aunque muchos creían que la relación había llegado a su fin, ella desmintió los rumores y, en cambio, confesó un detalle que dejó atónitos a los televidentes: Assereto todavía tendría sentimientos por su expareja Jazmín Pinedo.

La revelación se dio en medio de su aparición televisiva en el espacio del Celebrity Combat, donde Majo con sabor fue abordada sobre la posibilidad de enfrentarse con Jazmín Pinedo. Su respuesta no solo fue contundente, sino que reveló una dimensión emocional poco conocida del vínculo entre Gino y la conductora de televisión.

Majo con sabor expone los verdaderos sentimientos de Gino Assereto por Jazmín Pinedo

Durante su intervención en 'Amor y fuego', María José Vigil negó rotundamente que su relación con Gino Assereto haya terminado. Al contrario, aclaró que siguen en contacto constante desde que fueron captados juntos por las cámaras. “Nos ampayaron ustedes y desde ese día no dejamos de hablar ni de estar juntos, pero todo poco a poco”, afirmó ante las cámaras. Sin embargo, indicó que decidieron no hacer pública su relación por respeto a su intimidad y por temor al juicio mediático. “Públicamente, le tengo un poco de temor a las cosas (…) la gente no entiende mucho cómo nosotros vivimos la relación”, añadió.

El momento más comentado de su aparición fue cuando se le consultó si tendría algún conflicto con la ex de Gino Assereto. Lejos de alimentar la polémica, Majo con sabor sorprendió al expresar su respeto por Jazmín Pinedo y dejar entrever la conexión emocional que aún existiría entre ella y el padre de su hija. “Jamás, la respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, declaró sin titubeos, generando una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del mundo del espectáculo nacional.

Esta declaración ha abierto el debate sobre el actual estado emocional de Gino Assereto respecto a su expareja y madre de su hija, Jazmín Pinedo, con quien compartió una mediática relación durante varios años. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, las palabras de Majo sugieren que aún existe un fuerte lazo sentimental, lo cual ha reavivado el interés del público por la vida personal del exintegrante de 'Esto es guerra'.