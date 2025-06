Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril | Composición LR/América/Instagram

Alejandra Baigorria generó controversia en la última edición de 'Esto es guerra' al enfrentar públicamente a Rosángela Espinoza y lanzar una fuerte insinuación sobre su esposo, Said Palao. El tenso momento ocurrió la noche del martes 17 de junio en el set del programa, cuando la discusión entre ambas figuras televisivas subió de tono ante la mirada atónita de sus compañeros.

Todo comenzó cuando Rosángela llamó “las nuevas hermanastras” a Alejandra Baigorria y Vania Bludau, en referencia al antiguo apodo de Karen Dejo y Melissa Loza. Lejos de quedarse callada, la empresaria respondió con ironía y dejó entrever que Espinoza también debía sumarse al grupo por ser contemporáneas, lo que desató una discusión cargada de indirectas.

El tenso momento entre Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza

La tensión aumentó cuando Rosángela Espinoza remató su comentario con una frase punzante: “Jamás voy a dejar mi colágeno, como tú comprenderás, Alejandra”, dijo en tono sarcástico, en referencia a la diferencia de edad entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Alejandra no dudó en contraatacar con una contundente insinuación que sorprendió a todos los presentes: “Claro, yo tengo mi colágeno, que parece que también te gusta porque estás todo el día ahí molestándolo”, refiriéndose sin rodeos a su esposo, Said Palao. La reacción de Espinoza fue una risa nerviosa, mientras el set se llenaba de murmullos y rostros desconcertados.

Ale Baigorria critica actitud de Onelia Molina tras regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'

Por otro lado, la empresaria no dudó en aclarar su postura frente a la incomodidad de Onelia Molina. En declaraciones a ‘América Espectáculos’, la empresaria fue directa: “Yo no tengo nada en contra de ella y ella tampoco debería conmigo. Para mí, el tema ya es fastidioso”.

Alejandra Baigorria también recordó las situaciones difíciles que vivió en realities anteriores, donde, según ella, fue blanco de ataques más fuertes. “A mí en 'Combate' y en 'EEG' me han hecho peores cosas. Así es este mundo, la oportunidad para entrar está para todos y uno tiene que ser profesional. Yo en mi vida me he bancado muchas situaciones difíciles. Nadie ha venido a molestar a nadie”, aseguró con firmeza.