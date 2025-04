Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en 'Combate'. Créditos: Carlos Félix / URPI-LR / Captura/ Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en 'Combate'. Créditos: Carlos Félix / URPI-LR / Captura/ Instagram

El 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes tienen una diferencia de edad de cinco años, protagonizaron uno de los eventos más esperados de la farándula peruana: su boda religiosa. La ceremonia se realizó en la imponente Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima, donde a la 1:00 p.m., sellaron su amor ante decenas de asistentes y el aplauso de sus seres queridos.

El chico reality de 32 años, llegó a las 11:10 a.m. visiblemente nervioso, mientras que Alejandra Baigorria hizo su ingreso al mediodía, luciendo un espectacular vestido blanco diseñado por una reconocida empresaria de Gamarra. La empresaria, muy emocionada, caminó hacia el altar junto a su padre, momento en el que Said no pudo contener las lágrimas al verla.

¿Cuántos años se llevan Alejandra Baigorria y Said Palao?

Muchos fanáticos de Alejandra Baigorria y Said Palao se preguntaban sobre la diferencia de edad entre ellos. Said Palao, integrante de 'Esto es guerra', nació el 30 de marzo de 1993 y actualmente tiene 32 años. Por su parte, Alejandra Baigorria nació el 8 de septiembre de 1988 y está próxima a cumplir 37 años.

Así, Alejandra Baigorria y Said Palao tienen una diferencia de cinco años, siendo ella mayor que su ahora esposo. Aunque en algún momento esta brecha generacional sembró dudas sobre su futuro juntos, ambos han sabido construir una sólida relación que hoy culminó en matrimonio.

Alejandra Baigorria y Said Palao en su boda. Foto: Composición LR/Instagram

La historia de amor entre Alejandra Baigorria y Said Palao

Corría el año 2014 y un inexperto y joven Said Palao llegaba a la televisión peruana por primera vez en el espacio 'Combate en tu barrio'. Junto a sus tres hermanos, lograron imponerse en una serie de competencias a otros distritos y se quedaron en el reality pionero de la televisión peruana. Sin imaginarlo, en aquel set estaba quien, 9 años más tarde, se convertiría en su esposa: Alejandra Baigorria. Así empieza esta historia de aventura y amor entre ambos chicos reality. En aquel momento, la vida los puso en el mismo set de TV, pero aún no era el momento para que inicien su historia de amor que hoy han sellado en el altar.

Luego de 5 largos años de relación, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se consolidó como uno de los momentos más esperados por la farándula peruana. Este sábado 26 de abril, la 'rubia' y el judoca peruano se juraron amor eterno en la Iglesia San Pedro, en medio de los aplausos y gritos de júbilo de sus amigos más cercanos y familiares, así como en medio de las lágrimas de alegría y emoción de la 'Gringa de Gamarra'.