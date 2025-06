Vania Bludau sorprendió a los televidentes al reaparecer en 'Esto es guerra', junto con su inseparable amiga Alejandra Baigorria. Ambas figuras del espectáculo se unieron al equipo de los “Históricos”, reforzando la competencia del reality de América Televisión. Su regreso no pasó desapercibido, sobre todo porque ocurrió poco después del escándalo mediático que involucró a Mario Irivarren y su separación con Onelia Molina tras la boda de la 'Gringa de Gamarra'.

El ingreso de Vania y Alejandra provocó una insólita reacción en Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes no ocultaron su incomodidad ante las cámaras. La tensión entre los involucrados ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, que ahora esperan ver cómo se desarrollará la convivencia y competencia directa entre los exparejas dentro del set.

El regreso de Alejandra Baigorria a 'Esto es guerra' no pasó desapercibido y causó asombro entre los integrantes del reality. La flamante esposa de Said Palao, quien volvió al programa tras más de dos años de ausencia y una reciente luna de miel por Europa, expresó su entusiasmo por reincorporarse: “Tanto me han pensado y me han soñado, aquí estoy”, comentó con seguridad. Su presencia reafirma el peso que tiene dentro del equipo de los “Históricos”, junto a su inseparable amiga Vania Bludau.

Sin embargo, fue el ingreso de Vania Bludau el que más llamó la atención. La modelo y exchica reality regresó al programa tras nueve meses, y su aparición generó una evidente sorpresa en Mario Irivarren, su expareja, así como una fría reacción por parte de Onelia Molina. “Feliz de estar acá, es increíble, bueno, no sé qué hago aquí”, dijo la influencer entre risas, marcando así un regreso cargado de tensión y expectativa.