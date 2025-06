El regreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a Esto es guerra el pasado 12 de junio ha causado un verdadero revuelo en redes sociales. La aparición en vivo de ambas competidoras históricas no solo sorprendió al público y a los propios integrantes del reality, sino que también provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en exigir el ingreso de Macarena Vélez.

La llegada de Alejandra Baigorria generó diversas reacciones, especialmente por sus enfrentamientos con Macarena Vélez, quien también tuvo una relación con Said Palao. El escenario ha provocado que muchos usuarios en redes sociales etiqueten a la producción del programa para que se concrete el retorno de la exconcursante de 'El valor de la verdad'.

Usuarios en redes sociales exigen el regreso de Macarena Vélez a 'Esto es guerra'

Las redes oficiales de 'Esto es guerra', especialmente su cuenta de TikTok, se llenaron rápidamente de comentarios que pedían el regreso de Macarena Vélez, recordada competidora que estuvo involucrada en una mediática relación con Said Palao, ahora esposo de Alejandra Baigorria. “Que regrese Macarena Vélez”, “Me imagino que Macarena Vélez también entra” y “El que ríe último, ríe mejor”, fueron algunos de los mensajes más repetidos por los fans del programa.

Comentario de usuarios en TikTok. Foto: captura TikTok

El reingreso de Vania Bludau también fue blanco de comentarios, ya que la modelo regresó al reality donde se encuentra Mario Irivarren y Onelia Molina, exnovia reciente del chico reality. Esta combinación de figuras ha sido vista por los televidentes como una estrategia del programa para generar tensión, lo que aumentó la presión para que la producción también considere a Macarena Vélez.

El sorpresivo regreso de Macarena Vélez a 'Esto es guerra'

Alejandra Baigorria sorprendió a todos con su ingreso triunfal a 'Esto es guerra' tras más de dos años alejada de las pantallas. Su reaparición en el set del reality fue anunciada en vivo como una de las grandes sorpresas de la temporada, generando revuelo entre los seguidores del programa y los propios competidores. El impacto fue mayor al tratarse de la esposa de Said Palao, quien también integra actualmente el elenco del programa.

La empresaria y figura histórica del reality, que regresó tras disfrutar una reciente luna de miel por Europa, no ocultó su entusiasmo al volver a la competencia. “Tanto me han pensado y me han soñado, aquí estoy”, expresó con seguridad y una sonrisa, dejando claro que llega con fuerza renovada y lista para enfrentar esta nueva etapa en 'Esto es guerra'.