Alejandra Baigorria regresó con fuerza a 'Esto es guerra', pero su aparición no fue bien recibida por Onelia Molina. La modelo arequipeña mostró su incomodidad no solo por la presencia de Baigorria, sino también por la incorporación de Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, con quien ahora está casada.

Onelia Molina no tardó en dejar entrever su molestia a través de su podcast, donde volvió a referirse a lo vivido en su boda, cuando se mencionó a Vania Bludau. En medio del revuelo, Alejandra Baigorria decidió hablar y restarle importancia al tema, asegurando que no guarda rencores y que solo busca enfocarse en su desempeño dentro del programa.

Alejandra Baigorria responde sin rodeos

Alejandra Baigorria no dudó en aclarar su postura frente a la incomodidad de Onelia Molina. En declaraciones a ‘América Espectáculos’, la empresaria fue directa: “Yo no tengo nada en contra de ella y ella tampoco debería conmigo. Para mí, el tema ya es fastidioso”.

Alejandra Baigorria también recordó las situaciones difíciles que vivió en realities anteriores, donde, según ella, fue blanco de ataques más fuertes. “A mí en Combate y en 'EEG' me han hecho peores cosas. Así es este mundo, la oportunidad para entrar está para todos y uno tiene que ser profesional. Yo en mi vida me he bancado muchas situaciones difíciles. Nadie ha venido a molestar a nadie”, aseguró con firmeza.

Onelia Molina vuelve a lanzar indirectas

Onelia Molina enfrenta a Vania Bludau con contundentes declaraciones tras su regreso a 'Esto es guerra'. En su podcast de Youtube, la guerrera no ocultó su malestar por tener que compartir con Vania y Alejandra Baigorria. “Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, expresó.

Onelia Molina utilizó su espacio en el programa ‘Doble sentido’ para expresar que el regreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau la ha afectado emocionalmente. La también influencer insistió en que la exposición mediática de su vida privada le sigue pasando factura.