Durante una entrevista con 'Magaly TV, la firme', Vania Bludau rompió su silencio y aclaró lo ocurrido con Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril. La modelo confirmó que sí se acercó a su expareja y que mantuvieron una breve conversación durante la fiesta, contradiciendo así sus negativas anteriores.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Ni siquiera me había acordado de que me había colgado de este (...) cuando estás en una reunión con un montón de bulla, eso no es un abrazo, es como que le he puesto el brazo encima, pero no es un abrazo”, declaró. Además, reveló que sí conversó con Mario Irivarren: “Hemos hablado entre el medio de la fiesta, yo me acuerdo un texto, que lo tengo en la cabeza, que no lo puedo decir”.

Vania Bludau responde a críticas por su vínculo con Mario Irivarren

Luego de difundirse la imagen comprometedora en la que aparece junto a Mario Irivarren, Vania Bludau respondió con firmeza a quienes la acusan de haber causado la separación entre el exchico reality y Onelia Molina. “Los protagonistas son ellos, yo creo que por ahí salgo sobrando (…) ellos tienen que arreglar sus temas y que digan la verdad cuando terminaron, acuérdense del audio que sale él hablando con Ale”, expresó, haciendo referencia al video viral donde el conductor de 'Good time' conversa con Baigorria sobre llamarla.

Por su parte, Onelia Molina también fue consultada por los reporteros del programa de Magaly Medina y se mostró contundente con sus declaraciones: “He pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio que decidí no contar y mantenerme al margen, pero la gente puede sacar sus conclusiones”.

Sin mencionarla directamente, Molina dejó entrever su molestia con Vania Bludau. “Creo que las personas deben ser consecuentes con lo que dicen y lo que hacen”, sostuvo. Vania, fiel a su estilo, no tardó en responder: “Yo no le he hecho nada a ella, eso es lo que me da risa, es una payasada todo”.

Mientras tanto, Mario Irivarren prefirió mantenerse en silencio. Al ser abordado por los medios, evitó declarar sobre la fotografía viral, alimentando aún más la polémica.