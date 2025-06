Fabio Agostini sorprendió a todos en ‘Esto es guerra’ al robarle un beso a Rosángela Espinoza durante una dinámica en vivo del programa. El inesperado gesto provocó euforia entre los concursantes y el público, mientras que las reacciones no tardaron en llegar. En medio del alboroto, el modelo español insinuó que entre él y Rosángela habría existido un vínculo en el pasado.

Por su parte, Rosángela Espinoza no dudó en responder ante lo ocurrido y dejó claro que, aunque Fabio le parece un hombre guapo, entre ellos no hubo ningún romance previo. Además, aseguró que mientras siga soltera, no descarta la posibilidad de abrirle la puerta al amor, dejando abierta la incógnita sobre lo que podría pasar entre ambos en el futuro.

Fabio Agostini revela que el beso con Rosángela Espinoza no fue el primero

Fabio Agostini respondió con firmeza a las declaraciones de Rosángela Espinoza, quien intentó minimizar el beso robado durante el programa en vivo. “Rosángela, si ya nos hemos dado unos besos increíbles. Ya déjate de tonterías”, expresó el español, generando sorpresa entre los seguidores del reality. Al escuchar esto, Rosángela reaccionó diciendo: “No sabes cómo son mis besos”, a lo que Fabio no dudó en replicar: “Te juro por mi hermano Bruno que sí lo sé, y tú también”. La tensión entre ambos dejó entrever que su historia podría ir más allá de lo que muestran las cámaras.

Rosángela Espinoza se sincera ante las cámaras y enciende aún más la polémica en 'Esto es guerra'. "No me gustaba Fabio. Ahora, lo veo guapo. Me gustan sus rulitos", confesó entre risas la influencer. Ante sus palabras, Fabio Agostini no se quedó callado y lanzó una respuesta con picardía: "Si me besaste cuando no te gustaba, no me quiero imaginar lo que puedes hacer ahora". Sin embargo, Rosángela fue clara al negar cualquier beso pasado: "Yo no te he besado, pero uno nunca sabe. Yo estoy soltera, y esa miradita me gustó. Fabio, no seas mentiroso. Nunca nos hemos besado", dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro.