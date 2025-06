Jazmín Pinedo, conductora del podcast de ‘Esto es guerra’, no pudo ocultar su tristeza por Onelia Molina tras los retornos de Alejandra Baigorria y Vania Bludau al reality. Cabe recordar que la relación de Onelia y Marrio Irivarren terminó precisamente porque él asistió a la boda de la ‘gringa de gamarra’ y confesó que quería reencontrarse con Vania, su exnovia. Ahora, los cuatro estarán juntos en las competencias.

Este tema fue abordado en el programa de la ‘chinita’ que presenta en YouTube donde comenta todos los pormenores del reality de Pachacamac junto a Israel Dreyfus y el creador de contenido ‘Chiquiwilo’.

Jazmín Pinedo se preocupa por Onelia Molina tras ingresos de Alejandra y Vania

Tras el sorpresivo regreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a ‘Esto es guerra’, la primera en reaccionar y dar su punto de vista fue Jazmín Pinedo. Durante su intervención, mostró preocupación y tristeza por la situación que estaría atravesando Onelia Molina

­“No, de verdad que fuera de broma, me da un poco de penita Onelia. ¿Qué está pasando? Uno se ha ido para un extremo y el otro se ha ido para el otro. Y las cámaras están enfocando a Onelia...”, señaló Jazmín con el semblante serio, solidarizándose con la modelo arequipeña, quien probablemente se sienta incomoda por la presencia de los nuevos ingresos.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre los ingresos de Alejandra Baigorria y Vania Bludau?

En conversación con ‘América espectáculos’, Onelia Molina dio sus primeras impresiones sobre el retorno de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a EEG. Si bien se mostró cortante en un inicio, aseguró que continuará haciendo su trabajo sin ‘pisar el palito’.

"(¿Estás incómoda?) No tengo nada que decir (...) Es mi lugar de trabajo y yo he venido a trabajar y voy a seguir haciendo lo mismo (...) (Sobre Alejandra) No la he cruzado, lo que han visto en pantalla y nada más que eso", respondió.

Sobre si los ingresos de las dos modelos afectarían su rendimiento o podrían generar un conflicto con ellas, Onelia se mostró muy tranquila. "Yo no le negaría el trabajo a nadie de verdad, yo voy a hacer mi trabajo con ella o con quien sea. Estoy tranquila, creo que ha pasado tiempo, vengo a trabajar y a seguir haciendo mi trabajo", sentenció, revelando que no piensa en ‘pisar el palito’.