Said Palao sorprendió a sus seguidores al desatar rumores sobre un posible embarazo de su esposa, Alejandra Baigorria. La pareja, que se casó el pasado 26 de abril y recientemente regresó de su luna de miel en Europa, ha declarado en varias ocasiones que convertirse en padres está dentro de sus planes. Sin embargo, hasta el momento han descartado estar esperando actualmente a su primer bebé.

A pesar de ello, las especulaciones crecieron luego de que Said compartiera una reveladora fotografía en redes sociales que muchos interpretaron como una pista de que podrían estar próximos a anunciar la llegada de un hijo. Algunos descartaron esta posibilidad debido a que Alejandra fue presentada como nueva integrante de 'Esto es guerra', pero el mensaje de Said ha reavivado las dudas entre sus seguidores.

¿Alejandra Baigorria y Said Palao esperan su primer hijo?

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron juntos el Día del Padre este 15 de junio en un exclusivo club de Cieneguilla, donde reunieron a sus familias para compartir una jornada especial. A través de sus redes sociales, el integrante de 'Esto es guerra' compartió una emotiva publicación en la que incluyó imágenes de su boda, junto a su hija mayor y su padre, destacando la importancia de la paternidad en su vida.

En su mensaje, el judoca recordó con cariño el inicio de su experiencia como padre: “Hace nueve años empezó la aventura más hermosa de mi vida: ser el padre de una niña que me enseñó que el amor no tiene medida”, escribió, junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su pequeña y a su esposa, Alejandra Baigorria. La publicación generó rápidamente reacciones de sus seguidores, quienes elogiaron el lado más sensible del deportista.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la imagen final del carrusel: una fotografía generada por inteligencia artificial que mostraba el rostro del que sería su primer hijo con Alejandra Baigorria. Este gesto fue acompañado por un mensaje que encendió aún más las especulaciones: “Feliz Día del Padre a todos los que amamos sin condiciones, y aprendemos cada día a ser un poco mejores gracias a nuestros hijos. (última fotito hay sorpresas)”, escribió, junto a emojis de un corazón blanco y la figura de un padre con su hijo. Para muchos, este post deja entrever que la pareja podría estar próxima a confirmar un embarazo.

Usuarios enloquecen ante posible embarazo de Alejandra Baigorria

La publicación de Said Palao por el Día del Padre no pasó desapercibida en redes sociales. Con más de 46.000 ‘me gusta’ en Instagram, el post generó una ola de reacciones por parte de los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en especular sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria.

Las sospechas aumentaron aún más luego del comentario de Austin Palao, hermano de Said, quien escribió: “Se viene y con ojos claros”. El mensaje fue tomado por los usuarios como una confirmación indirecta, y rápidamente se viralizó.

Entre los miles de comentarios destacan expresiones de entusiasmo y teorías por parte del público, quienes aseguraron que Alejandra Baigorria dejaría 'Esto es guerra'. “¿Esa sorpresa será que Ale está embarazada?”, “Se viene el bebé”, “Manifestando”, “Ojalá sea verdad”, “Está como invitada especial en EGG”, “Qué lindo sería que nos hagan tías”, fueron algunos de los mensajes que reflejan el entusiasmo de los fans ante la posibilidad de un nuevo integrante en la familia Palao-Baigorria.