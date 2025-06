Luego del sorpresivo reencuentro entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero en un pódcast, las repercusiones no tardaron en aparecer. La actual esposa del cantante, Jhazmín Gutarra, no solo se mostró visiblemente molesta por no haber sido informada del encuentro, sino que también protagonizó una escena tensa durante una reciente presentación de la orquesta liderada por el intérprete de cumbia.

El programa ‘América hoy’ registró los momentos posteriores al encuentro, cuando Dilbert y su pareja acudieron juntos a una de sus presentaciones el último fin de semana. Las imágenes revelan un ambiente cargado de incomodidad entre ambos, con Gutarra retirándose abruptamente del escenario a mitad del show y siendo seguida por Aguilar, lo que derivó en una discusión que no pasó desapercibida.

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra tienen tensa discusión tras abandonar el escenario

Durante la cobertura del show, 'América hoy' captó el momento en el que Dilbert Aguilar fue consultado sobre el estado de su relación con Jhazmín Gutarra tras verse con Claudia Portocarrero. Con evidente incomodidad, el artista evitó dar detalles y se limitó a declarar: “Todo bien (…) Soy feliz, nada más eso te digo”, dejando sin aclarar la situación real.

Instantes después, las cámaras captaron el ingreso de Gutarra al escenario con un rostro visiblemente tenso. Poco antes de la mitad del espectáculo, la madre de la hija de Dilbert Aguilar abandonó su puesto y salió del escenario. El cantante decidió seguirla y ambos protagonizaron una discusión fuera de cámaras. Minutos más tarde, el líder de la orquesta volvió a presentarse ante el público, mientras que su esposa permaneció detrás del escenario. Consultado por la prensa sobre su ausencia, Aguilar respondió escuetamente: “Se ha ido a descansar, tiene que ver a mi hija”, sin ahondar en los detalles de lo ocurrido.

Claudia Portocarrero relató episodio con Dilbert Aguilar en el hospital

Durante una entrevista con Magaly Medina, la 'Ñañita' dio detalles sobre cómo, en enero del 2024, se enteró del delicado estado de salud de su ex pareja. Según relató, tuvo dificultades para comunicarse con su entorno más cercano en ese momento crítico: “Ella no contestaba el teléfono, yo me enteré de un momento a otro de que Dilbert estaba en UCI. Le escribí y me respondió en la tarde, pero hasta ahí yo ya estaba averiguando dónde estaba exactamente Dilbert para poder ayudarlo porque entendía que no tenía ningún seguro.”

La exbailarina también contó que, pese a haber llegado al hospital, no pudo ingresar a verlo por las restricciones médicas. Sin embargo, señaló que lo más doloroso fue ver cómo las hijas del artista quedaron aisladas. “Yo tenía a las dos hijas al costado llamándome día, tarde y noche, porque Jhazmin las había bloqueado. No sé por qué les hizo eso a sus propias hijas”, manifestó con firmeza.