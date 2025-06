Claudia Portocarrero pone en evidencia a Dilbert Aguilar y expone que la sigue llamando: "Me quedo preocupada"

Claudia Portocarrero volvió a encender la polémica con Dilbert Aguilar tras revelar, en su podcast 'Transformándonos', que el cantante aún la llama con frecuencia. “Yo me quedo preocupada cada vez que me llamas y me dices: ‘Me estoy yendo al Centro de Lima’”, dijo durante la entrevista que mantuvo con su expareja. La confesión sorprendió a muchos y dejó entrever que aún existe una comunicación constante entre ambos, justo en medio de la controversia por su reciente reencuentro.

Días atrás, la esposa de Dilbert Aguilar, Jazmín Gutarra, apareció visiblemente afectada en el programa 'América hoy', donde expresó su molestia por no haber sido informada del encuentro entre su esposo y Claudia. La aparición de ambos bailando juntos en el podcast generó una ola de críticas en redes sociales, y ahora, con esta nueva declaración de Portocarrero, las dudas y cuestionamientos sobre la relación entre los tres protagonistas no hacen más que aumentar.

La sorpresiva revelación de Claudia Portocarrero sobre Dilbert Aguilar

Durante la conversación en su podcast 'Transformándonos', Claudia Portocarrero sorprendió al público al compartir un detalle íntimo sobre su actual relación con Dilbert Aguilar. Según relató, aún mantienen contacto frecuente, y confesó sentirse angustiada cuando el cantante le comenta que transita solo por zonas peligrosas de Lima.

“Yo me quedo preocupada cada vez que me llamas y me dices: ‘Me estoy yendo al Centro de Lima’ y lo primero que te digo es: ‘¿Dilbert, con quién estás?’, y me dices: ‘Solo’. Dios, quiero temblar. Santísimo Dios”, expresó con evidente tensión, ya que el cumbiambero ha sido víctima de las extorsiones en anteriores oportunidades.

Claudia Portocarrero expone a esposa de Dilbert Aguilar

En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Claudia Portocarrero rompió su silencio y respondió a la polémica que surgió tras su reencuentro con Dilbert Aguilar, su expareja durante más de una década. La exbailarina se pronunció sobre las declaraciones de Jhazmin Gutarra, actual esposa del cantante, quien la acusó de entrometerse en su relación. Lejos de evitar el tema, la 'Ñañita' defendió su amistad con Aguilar y aseguró que no busca conflictos ni protagonismo.

Además, reveló un episodio desconocido ocurrido en enero de 2024, cuando Dilbert Aguilar fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según Portocarrero, Gutarra bloqueó a las hijas mayores del artista, impidiéndoles tener contacto con él. “Ella no contestaba el teléfono, yo me enteré de un momento a otro de que Dilbert estaba en UCI. Le escribí y me respondió en la tarde, pero hasta ahí yo ya estaba averiguando dónde estaba exactamente Dilbert para poder ayudarlo porque entendía que no tenía ningún seguro”, relató.

También lamentó la situación que vivieron las hijas del cantante: “Yo tenía a las dos hijas al costado llamándome día, tarde y noche, porque Jhazmin las había bloqueado. No sé por qué les hizo eso a sus propias hijas”, declaró con firmeza.