En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Claudia Portocarrero, expareja del cumbiambero Dilbert Aguilar, se presentó en el programa de Magaly Medina para responder a las fuertes declaraciones de Jhazmin Gutarra, actual esposa del cantante.

Todo comenzó cuando Claudia y Dilbert se reencontraron para grabar un episodio del pódcast que la popular 'Ñañita' conduce. Esta colaboración no fue bien recibida por Gutarra, quien acusó a Portocarrero de "entrometerse en su relación", incluso insinuando que tenía pruebas que podría enviar al actual esposo de Claudia.

PUEDES VER: Claudia Portocarrero sorprende al acusar a Dilbert Aguilar de infiel y expone que tuvo una hija fuera de su relación

Claudia Portocarrero aclara su relación con Dilbert Aguilar

Durante la entrevista, Claudia Portocarrero fue enfática al afirmar que mantiene una relación de respeto y amistad con Dilbert Aguilar. “Cada uno tiene su familia. Yo no me veo con él. Él está haciendo sus cosas y yo estoy viviendo en Holanda, haciendo mis cosas. Yo tengo un hogar. Yo me alejé de él porque he visto la cierta incomodidad que ella tiene”, comentó.

La exbailarina aseguró que, pese a que no se ven en persona, se han mantenido en comunicación constante. "Con él siempre nos llamamos. La comunicación nunca se ha perdido y el respeto y la admiración tampoco. Nosotros nunca tuvimos una relación tóxica", agregó.

Respuesta directa a Jhazmin Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar

Frente a las críticas de Jhazmin, Claudia Portocarrero se mostró tranquila, pero firme: "Yo no vengo con el papel de víctima. ¿Qué hice mal? ¿Invitarlo a un pódcast? No tengo nada que ocultar. Durante toda mi carrera nunca he estado en escándalos. Nadie puede apuntarme con el dedo como cualquier cosa porque no lo soy. He tenido una carrera limpia".

Asimismo, cuestionó la actitud de la esposa de Dilbert Aguilar, señalando que sus inseguridades no deberían ser su responsabilidad: "Si alguien tiene cierta inseguridad, que lo trabaje. Yo no estoy para trabajar las emociones de los demás. Es tema de Dilbert, que él vea y lo solucione con su señora".