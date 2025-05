En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Claudia Portocarrero rompió su silencio respecto a la polémica generada por su reencuentro con Dilbert Aguilar, su expareja con quien mantuvo una relación de 12 años. La artista respondió a las declaraciones de Jhazmin Gutarra, esposa actual del cumbiambero, quien la acusó de interferir en su relación.

Durante la entrevista con Magaly Medina, la 'Ñañita' no solo defendió su amistad con Aguilar, sino que reveló un hecho desconocido hasta ahora. Afirmó que en enero de 2024, cuando el cantante fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Gutarra bloqueó a las hijas mayores del músico, impidiéndoles comunicarse con él en un momento crítico.

Claudia Portocarrero relató episodio con Dilbert Aguilar en el hospital

La 'Ñañita' dio detalles sobre cómo se enteró del estado de salud de su ex: “Ella no contestaba el teléfono, yo me enteré de un momento a otro de que Dilbert estaba en UCI. Le escribí y me respondió en la tarde, pero hasta ahí yo ya estaba averiguando dónde estaba exactamente Dilbert para poder ayudarlo porque entendía que no tenía ningún seguro.”

La exbailarina también contó que, pese a haber llegado al hospital, no pudo ingresar a verlo por las restricciones médicas. Sin embargo, señaló que lo más doloroso fue ver cómo las hijas del artista quedaron aisladas. “Yo tenía a las dos hijas al costado llamándome día, tarde y noche, porque Jhazmin las había bloqueado. No sé por qué les hizo eso a sus propias hijas”, manifestó con firmeza.

Claudia Portocarrero acusa a Dilbert Aguilar de infiel

Durante su conversación con Magaly Medina, Claudia Portocarrero reveló detalles desconocidos sobre su antigua relación con Dilbert Aguilar. La exbailarina confesó que el cantante ya tenía una hija antes de que iniciaran su romance, pero que él no se lo contó, sino hasta un año después de comenzar su vínculo sentimental.

“Él había tenido una segunda hijita, a la cual yo admiro, respeto y la quiero bastante (...). Yo perdoné una hijita, a la cual la adoro, es grande, tiene 23 o 24 años”, comentó Claudia con serenidad, revelando que, pese al dolor, optó por seguir adelante en ese momento.

Sin embargo, la situación se tornó aún más delicada cuando, tras más de una década de relación y justo cuando ambos se preparaban para casarse, Claudia Portocarrero descubrió una nueva infidelidad. “Después de 12 años de relación, me enteré, ahí precisamente cuando nos íbamos a casar, cuando ya teníamos el departamento amoblado y todo, que tenía otra niña, que lo había tenido durante mi relación”, reveló con pesar.