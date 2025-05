El cantante de cumbia Dilbert Aguilar se pronunció por primera vez luego de la polémica generada tras su reciente reencuentro con Claudia Portocarrero, su expareja. Las imágenes promocionales de esta reunión encendieron las redes sociales y provocaron una fuerte reacción por parte de su esposa, Jazmín Gutarra, quien aseguró sentirse dolida y “burlada” al enterarse del encuentro por redes sociales.

En diálogo con el programa 'América hoy', Dilbert Aguilar minimizó la controversia y aseguró que la pasó “súper chévere” durante la grabación con la popular ‘Ñañita’. Además, el cantante de cumbia aseguró que no tendría por qué existir algún problema con su esposa por este reencuentro que es parte de su carrera como artista.

Durante su entrevista con 'América Hoy', Dilbert Aguilar fue consultado directamente sobre la incomodidad que generó en su pareja la grabación del podcast con Claudia Portocarrero, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. El cantante no negó la reunión, pero sí la calificó como un evento amistoso y profesional: “La pasamos súper chévere, como siempre. En todos los podcasts me tratan con cariño y voy a donde me inviten, soy artista y voy a donde sea”, afirmó.

Cuando fue cuestionado sobre las críticas sobre si su esposa le habría dado o no “permiso” para asistir a dicho encuentro, el artista respondió: “Lo tomo de la mejor forma. La gente tiene derecho a hablar lo que quiere, no voy a reclamar nada ni voy a juzgar a nadie. Que venga lo que venga”. Sin embargo, su reacción fue mucho más firme al preguntársele si había tenido problemas con su esposa: “¿Pero por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo? O sea, si tú fueras una mujer común y corriente, normal, con pensamientos normales... ¿cómo actuarías?”, lanzó, defendiendo su accionar y su amistad con la 'Ñañita'.

Jazmín Gutarra rompe en llanto y afirma sentirse burlada por su esposo

Las declaraciones de Dilbert Aguilar contrastan con el testimonio de su esposa, Jazmín Gutarra, quien aseguró sentirse afectada por el reencuentro de su esposo con Claudia Portocarrero. En su intervención, la madre de su hija expresó su malestar por no haber sido informada del encuentro: “Si me hubiese comentado, le habría dicho que me incomodaba, porque él sabe todo lo que pasó, sabe las mentiras que salieron a decir”.

Jazmín Gutarra también recordó momentos difíciles que vivió en el pasado vinculado con Claudia Portocarrero, especialmente cuando el cantante estuvo grave y ella optó por mantener todo en privado. “Me siento, sinceramente, como mujer, burlada. Me faltó el respeto, no solo a mí como esposa, sino como madre de su hija”, declaró entre lágrimas. Incluso reveló que tiene pruebas de situaciones que la dejaron mal parada, pero que ha preferido no hacer públicas por respeto a su familia.