Mónica Cabrejos no dudó en criticar a Claudia Portocarrero, expareja de Dilbert Aguilar, luego de que calificara de “insegura” a Jhazmin Gutarra, actual esposa del cantante. La conductora cuestionó tanto los comentarios de Portocarrero sobre Gutarra como su acercamiento a Aguilar, considerando fuera de lugar su actitud frente a la actual relación del cumbiambero.

La polémica se encendió tras el reencuentro entre Claudia y Dilbert, quienes participaron juntos en un episodio del pódcast de la popular 'Ñañita'. Esta colaboración no fue bien recibida por Jhazmin Gutarra, quien acusó a Portocarrero de entrometerse en su relación con el cumbiambero.

Mónica Cabrejos reprocha actitud de Claudia Portocarrero: “Está en un lugar equivocado”

En una reciente entrevista con Trome, Mónica Cabrejos fue clara al cuestionar a Claudia Portocarrero por faltarle el respeto a Jhazmin Gutarra, actual esposa de Dilbert Aguilar. “Se trata de que hay que respetar los procesos ajenos. Si sabes que algo le duele y lo haces, estás siendo irrespetuosa con el proceso de los demás (...) No está bien, no se trata de que sea insegura, se trata de que ella está en un lugar equivocado”, sentenció Cabrejos.

La psicóloga aseguró que Portocarrero estaría cruzando límites que no le corresponden como expareja y que su cercanía con Dilbert Aguilar puede resultar inapropiada. “Por más que tú quieras a tu ex, él tiene pareja y ya no eres familia (...) Es más, Claudia dice que puede aconsejar a la esposa y esa no es la posición de una ex, esa es una metiche. Claudita está desubicada”, agregó sin filtros.

Claudia Portocarrero le responde a Jhazmin Gutarra

Ante las críticas lanzadas por Jhazmin Gutarra, actual esposa de Dilbert Aguilar, Claudia Portocarrero aseguró que no tiene motivos para sentirse culpable por haber invitado a su expareja a su pódcast. “Yo no vengo con el papel de víctima. ¿Qué hice mal? ¿Invitarlo a un pódcast? No tengo nada que ocultar. Durante toda mi carrera nunca he estado en escándalos. Nadie puede apuntarme con el dedo como cualquier cosa porque no lo soy. He tenido una carrera limpia”, afirmó en 'Magaly TV: la firme'.

Además, la ‘Ñañita’ deslindó cualquier responsabilidad sobre los sentimientos de la pareja del cantante. “Si alguien tiene cierta inseguridad, que lo trabaje. Yo no estoy para trabajar las emociones de los demás. Es tema de Dilbert, que él vea y lo solucione con su señora”, agregó.