Jazmín Gutarra, esposa del cantante de cumbia Dilbert Aguilar, reapareció públicamente tras la difusión del reencuentro entre su esposo y Claudia Portocarrero, expareja del artista. El reencuentro se dio en el marco de la promoción del podcast 'Transformándonos', en el que la popular 'Ñañita' y el artista sorprendieron bailando juntos, lo que generó comentarios en redes y encendió la polémica.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Jazmín Gutarra ofreció declaraciones al programa 'América hoy', donde expresó su incomodidad y molestia por no haber sido informada sobre este reencuentro. Señaló que se siente burlada por la actitud de su esposo y cuestionó la intención detrás de la aparición de Claudia Portocarrero, recordando que hubo situaciones del pasado que aún le generan dolor.

Jazmín Gutarra afectada por reencuentro de su esposo Dilbert Aguilar con Claudia Portocarrero

Jazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar y madre de su hija, expresó su profunda incomodidad por el reciente reencuentro entre su esposo y Claudia Portocarrero. Según reveló en declaraciones al programa 'América hoy', la pareja del cantante no fue informada sobre la grabación del pódcast con la 'Ñañita'. "No lo sabía, si me hubiese comentado yo le hubiese dicho: 'Oyé me incomoda porque tú sabes qué cosa ha pasado, tú sabes las mentiras que ha salido a decir' y yo me he quedado callada, sin mostrar pruebas por él", aseguró con la voz quebrada.

La esposa del cantante también se refirió a lo que considera una falta de respeto por parte de ambos. “Ellos me están faltando el respeto. Digo ‘ellos’ porque ella, como mujer, y sabiendo que él está casado, le sigue el juego. Si yo fuera otra persona, le llamo al esposo de ella y le cuento lo que está haciendo y lo que hizo tiempo atrás, con pruebas”, afirmó. Cuando se le preguntó si creía que Claudia Portocarrero se había entrometido en su relación, prefirió no responder directamente, pero lanzó una fuerte reflexión: “No voy a contestar, porque es darle más color a una persona que solo busca verme mal, y no lo va a lograr”.

Además, Jazmín Gutarra dejó entrever que tiene pruebas de situaciones del pasado que la afectaron profundamente y que, aunque prefiere mantenerse en silencio, está preparada para defenderse si es necesario. “Si en algún momento me lastimó con mentiras, y tengo pruebas para desenmascararla, prefiero quedarme callada y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer”, dijo. Finalmente, se mostró dolida por la actitud de su esposo: “Yo me siento, sinceramente, como mujer, burlada. Me faltó el respeto, no solo a mí como mujer, sino como madre de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, y aun así, no hizo nada por mí”.