Dilbert Aguilar se reencontró con Claudia Portocarrero, su expareja durante 12 años, para participar en una entrevista en el podcast de la popular ‘ñañita’. Sin embargo, la esposa del músico, Jazmín Gutarra, alzó su voz tras enterarse de esta colaboración a través de las redes sociales, asegurando sentirse “burlada”.

En medio de este escándalo, el líder de la orquesta ‘La tribu’ hizo una revelación insólita sobre su matrimonio, al explicar el extraño acuerdo que tiene con la madre de sus hijos respecto a las interacciones con otras mujeres: “En el trabajo somos solteros”, sentenció.

Dilbert Aguilar revela el pacto que tiene con Jazmín Gutarra tras polémica con Claudia Portocarrero

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar reapareció tras estar en el ojo de la polémica brindando una entrevista al podcast de Edson ‘Giselo’ Dávila. Durante la conversación, sorprendió al revelar el inusual acuerdo que mantiene con su esposa Jazmín Gutarra, respecto a las mujeres que se le acercan al finalizar los conciertos.

Según contó, ambos fingen ser solteros cuando están trabajando, con el fin de evitar incomodidades entre las fans, que se acercan a él para tomarse fotos o enviar saludos.

“En el trabajo somos solteros. Lo que pasa es que cuando uno está en escenario vienen chicas a tomarse foto, al principio ella se sentía un poquito como que de repente la va a….va cojear otra vez. Luego entendió que esto es un negocio, hay que lidiar con todo esto", compartió en el podcast ‘Edson pa’ que más’.

El artista también reveló que, pese a no ser celoso, debe aceptar que otros hombres elogien a su esposa, quien también trabaja con él en sus conciertos. "Igual yo, ella trabaja conmigo, los chicos se toman foto con ella, la mira, le mandan rositas”, sentenció el llamado ‘gigante de la cumbia’.

Jazmín Gutarra se muestra dolida tras encuentro entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero

Jazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar y madre de su hija, no ocultó su malestar tras enterarse del reciente reencuentro entre el cantante y su expareja, Claudia Portocarrero. En declaraciones al programa ‘América hoy’, reveló que no fue informada previamente sobre la participación de su esposo en el podcast conducido por la popular ‘Ñañita’.

“No lo sabía. Si me lo hubiera comentado, yo le habría dicho: ‘Oye, me incomoda porque tú sabes lo que pasó, sabes las mentiras que se dijeron’... y yo me he quedado callada, sin mostrar pruebas, por él”, expresó con evidente molestia y la voz entrecortada.

Además, Gutarra criticó duramente a Portocarrero por su actitud: “Ellos me están faltando el respeto. Digo ‘ellos’ porque ella, como mujer, y sabiendo que él está casado, le sigue el juego. Si yo fuera otra, le llamo al esposo de ella y le cuento lo que está haciendo y lo que hizo tiempo atrás, con pruebas”, sentenció, dejando en claro que se sintió burlada por ambos.