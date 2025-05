Dilbert Aguilar reapareció junto a Claudia Portocarrero, su expareja, en un episodio del pódcast de la exbailarina. Este reencuentro, que parecía amistoso e inofensivo, desató una fuerte reacción por parte de su esposa, Jhazmín Gutarra, quien rompió en llanto durante el programa 'América hoy' al expresar su malestar por la situación. A raíz de ello, la 'Ñañita' compartió un fragmento de la entrevista en el que el cumbiambero le dedica unas emotivas palabras.

Durante la entrevista, que tuvo lugar hace unos días, Dilbert Aguilar habló abiertamente sobre el tipo de relación que mantiene con Claudia Portocarrero y reafirmó el cariño que aún siente por ella como amiga. Aunque la conversación no tenía un tinte romántico, fue suficiente para que su pareja actual se sintiera excluida y traicionada, al no haber sido informada previamente del encuentro.

El cariñoso mensaje de Dilbert Aguilar a Claudia Portocarrero

El fragmento del pódcast fue compartido por Claudia Portocarrero en su cuenta de TikTok, provocando diversas interpretaciones entre los seguidores del artista. En el video, Dilbert Aguilar expresó con claridad la amistad que lo une a la popular ‘Ñañita’: "Tú y yo sabemos lo que somos, cómo hemos terminado, por qué terminamos y la gran amistad que tenemos, y eso va a perdurar por los años", afirmó el cantante.

También manifestó su incomodidad por los ataques que recibe Claudia en redes sociales: "Me apena mucho, comentarios que a ti te hacen en Facebook o en TikTok, comentarios estúpidos... yo te puedo defender, pero no lo puedo hacer porque es darle más comidita a la gente." Por su parte, la 'Ñañita' agradeció sus palabras y respondió con una contundente frase: "Yo creo que sabemos quiénes somos, nos conocemos y se trata de poder enfocarnos en cosas positivas."

Esposa de Dilbert Aguilar se quiebra por reencuentro del cantante con Claudia Portocarrero

Horas antes, Jhazmín Gutarra, actual esposa de Dilbert Aguilar y madre de su hija, declaró entre lágrimas que no fue informada sobre la grabación del pódcast. En el set de 'América hoy' señaló: "No lo sabía. Si me hubiese comentado, yo le hubiese dicho: ‘Oye, me incomoda porque tú sabes qué cosa ha pasado’", reveló con la voz entrecortada.

La también empresaria aseguró sentirse humillada y dolida, por lo que considera una falta de respeto tanto del cantante como de Claudia Portocarrero: "Ellos me están faltando el respeto. Digo ‘ellos’ porque ella, sabiendo que él está casado, le sigue el juego. Si yo fuera otra persona, le llamo al esposo de ella y le cuento lo que está haciendo y lo que hizo tiempo atrás, con pruebas."