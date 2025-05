La exbailarina Claudia Portocarrero protagonizó un tenso momento en el set de 'Magaly TV, la firme' tras referirse a la reciente polémica generada por su reencuentro con el cantante de cumbia Dilbert Aguilar. Durante su participación en el programa conducido por Magaly Medina, la popular 'Ñañita' respondió incómoda a los comentarios y burlas de la conductora sobre el enfrentamiento entre ella y Jazmín Gutarra, actual esposa del cantante.

La controversia se desató luego de que Portocarrero invitara a su expareja, Dilbert Aguilar, a su podcast, lo que generó incomodidad en Jazmín Gutarra, quien afirmó haberse enterado del reencuentro a través de redes sociales. La esposa del cantante manifestó sentirse traicionada por no haber sido informada previamente sobre la entrevista.

PUEDES VER: Claudia Portocarrero sorprende al acusar a Dilbert Aguilar de infiel y expone que tuvo una hija fuera de su relación

Claudia Portocarrero tiene tenso momento Magaly tras molestia de esposa de Dilbert Aguilar

En medio de la entrevista, la conversación entre Magaly Medina y Claudia Portocarrero se tornó incómoda cuando la periodista se burló abiertamente del conflicto entre la exbailarina y Jazmín Gutarra. “Ella se está que se pelea con la otra por Dilbert”, comentó en tono irónico, lo que generó una rápida reacción de incomodidad por parte de Claudia.

La ‘Ñañita’ respondió tajante: “A ver, ¿por qué dices eso? ¿Has visto eso que yo estoy poniendo de que me peleo? (...) No digas algo que no es cierto”, reclamó visiblemente molesta. La tensión en el set fue evidente mientras ambas discutían sobre las implicancias del reencuentro con Dilbert Aguilar.

Claudia Portocarrero, quien actualmente está casada con un ciudadano holandés y es madre de una niña, recalcó que ella viene trabajando sus propias inseguridades y que esa también debería ser una prioridad para la esposa del cantante. “Hablo en tono general. Si ella tiene sus propias inseguridades, como muchas, tenemos que trabajar, porque yo también tengo mis propias inseguridades y vengo trabajando día, tarde y noche”, afirmó.

Claudia Portocarrero pide disculpas a esposa de Dilbert Aguilar

Pese a la controversia, Claudia Portocarrero ofreció disculpas públicas a Jazmín Gutarra en caso su entrevista con Dilbert Aguilar haya generado incomodidad. La exbailarina afirmó que no fue su intención ofenderla ni generar conflictos con la pareja del cantante. “Sabes que si te genero molestia, discúlpame, nada más.

Eso no me hace ni más ni menos que tú ni que nadie”, expresó Claudia con tono conciliador. También desmintió que la esposa del cantante de cumbia se haya enterado tarde sobre la grabación del podcast, señalando que incluso el jefe de prensa de Dilbert se tomó una foto con ella el mismo día de la entrevista y ella lo vió. "Que o diga ella que recién se enteró", aseguró.