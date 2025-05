Luego del mediático reencuentro entre Claudia Portocarrero y su expareja Dilbert Aguilar en un podcast, la situación se tornó tensa cuando Jazmín Gutarra, actual esposa del cantante, expresó su incomodidad por no haber sido informada del encuentro. Sin embargo, la popular 'Ñañita' no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje.

Claudia Portocarrero y su fuerte mensaje tras incomodidad de esposa de Dilbert Aguilar

Claudia Portocarrero sorprendió a sus seguidores al compartir un extenso y reflexivo mensaje en su cuenta personal de Instagram. Sin mencionar directamente a Jazmín Gutarra, la 'Ñañita' escribió una publicación con tintes de empoderamiento que muchos interpretaron como una clara respuesta a la polémica generada por el reencuentro con su expareja.

“Obsesiónate contigo misma, con tu crecimiento, con tu poder, con tu paz. Deja de poner tu energía en personas o situaciones que la merecen. No estás aquí para mendigar atención, amor o validación. Estás aquí para evolucionar, para construir, para liderarte”, se lee en la primera parte de su publicación.

La exbailarina finalizó su publicación en redes con una frase que define su postura frente a la situación:“Obsesiónate con tu salud mental, física, emocional y financiera. Con convertirte en esa mujer que el 99% no se atreve a ser: la que no se victimiza, la que no se detiene, la que no espera permiso. Sé tu propio proyecto, sé tu inversión más importante”.

Mensaje de Claudia. Foto: Instagram

Jazmín Gutarra se mostró dolida tras el reencuentro de su esposo con Claudia Portocarrero

La incomodidad de Jazmín Gutarra quedó evidenciada cuando fue consultada por el programa 'América hoy' sobre el reciente reencuentro entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero. La esposa del cantante de cumbia no ocultó su malestar al revelar que se enteró por redes sociales y no directamente por su esposo. “Yo me siento, sinceramente, como mujer, burlada. Me faltó el respeto, no solo a mí como mujer, sino a la mamá de su hija”, expresó visiblemente afectada.