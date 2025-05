El reciente reencuentro entre Dilbert Aguilar y su expareja Claudia Portocarrero en el pódcast 'Transformándonos' ha provocado una fuerte polémica en el entorno del cantante de cumbia. La aparición de ambos compartiendo pantalla y hasta bailando en el programa ha generado la molestia de Jazmín Gutarra, esposa actual del artista, quien asegura no haber sido informada sobre dicha participación.

En medio del revuelo, la conductora Janet Barboza lanzó una revelación que ha causado aún más sorpresa: Aguilar y Portocarrero no solo mantienen una relación cordial, sino también un lazo comercial vigente. Según dijo, ambos siguieron como socios tras su separación, y hasta compartirían una propiedad.

La relación entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero

Tras su mediático romance en los años 2000, Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero decidieron continuar colaborando profesionalmente a pesar de haber terminado su relación sentimental. Esta cercanía fue confirmada por Janet Barboza durante la emisión del programa 'América hoy', donde afirmó: “Cuando ellos terminan esta relación, terminan como socios en varios negocios. Ellos tienen varias cosas juntos e incluso, me parece, un inmueble juntos. La relación entre ellos se mantuvo como amigos y socios”, comentó la popular 'Rulitos'.

Esposa de Dilbert Aguilar se quiebra al saber del reencuentro con Claudia Portocarrero

Jazmín Gutarra, esposa del cantante y madre de su hija, no ocultó su malestar tras ver a su pareja con Claudia Portocarrero. Visiblemente afectada, brindó declaraciones al programa 'América hoy', donde confesó que no fue informada sobre la grabación del pódcast: “No lo sabía. Si me hubiese comentado, yo le hubiese dicho: ‘Oye, me incomoda porque tú sabes qué cosa ha pasado, tú sabes las mentiras que ha salido a decir’, y yo me he quedado callada, sin mostrar pruebas por él”, afirmó con la voz quebrada.

Gutarra calificó la situación como una falta de respeto y responsabilizó tanto a su esposo como a Portocarrero: "Ellos me están faltando el respeto. Digo ‘ellos’ porque ella, como mujer, y sabiendo que él está casado, le sigue el juego”, declaró. Asimismo, insinuó que guarda evidencias de situaciones pasadas que prefiere no sacar a la luz, pero con las cuales estaría dispuesta a defenderse si es necesario. “Si en algún momento me lastimó con mentiras, y tengo pruebas para desenmascararla, prefiero quedarme callada y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer”, expresó.