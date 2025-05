La noche del lunes 27 de mayo, Magaly Medina rompió su silencio en su programa 'Magaly TV, la firme' para abordar uno de los temas más comentados del espectáculo nacional: la disputa entre Jessica Newton y su expareja Carlos Morales, a raíz del cambio de apellido de Cassandra Sánchez, hija biológica de ambos. La periodista sorprendió con un extenso comentario en el que no solo defendió a la directora del Miss Perú, sino que respaldó públicamente a Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Newton y figura paterna en la vida de los hijos que esta crió con él. "Esos chicos han sido afortunados", expresó.

Pese a haber mantenido distancia con Newton en los últimos años, Medina aseguró tener un profundo respeto por su rol como madre y fue clara al tomar postura frente a Morales, quien recientemente declaró sentirse dolido por la decisión de su hija de dejar su apellido biológico. La conductora calificó esa acción como un acto legítimo y de amor hacia el hombre que estuvo presente en su crianza.

La defensa de Magaly Medina a Cassandra Sánchez por cambiarse el apellido

Durante su intervención, Magaly Medina recalcó que el cambio de apellido que decidió hacer Cassandra Sánchez al llegar a la mayoría de edad no fue un gesto de rechazo hacia su padre biológico, sino un reconocimiento hacia quien verdaderamente cumplió con el rol de padre: Fernando Sánchez de Lamadrid.

“Cuando cumplieron la mayoría de edad, quisieron cambiarse el apellido. Es algo que se hace en todas las sociedades”, expresó Medina en su programa. Además, enfatizó que ha sido testigo de la sólida relación familiar entre Newton, su esposo y sus hijos. “Yo he sido testigo que esos chicos adoran a Fernando, quien desde que su madre lo conoció, ellos establecieron una relación de mucha unión y cariño. Han conformado un hogar que a lo largo de los años les ha dado muchísima estabilidad”, agregó.

La conductora también compartió una vivencia personal para reafirmar su posición. Recordó un caso cercano en el que un menor, aunque no cambió legalmente su apellido, decidió llamar “papá” al hombre que lo crió. Esto, según Medina, refleja que la paternidad va mucho más allá de los vínculos sanguíneos.

Magaly Medina y Jessica Newton: respeto pese al distanciamiento

A pesar de haber tenido una amistad cercana con Jessica Newton que terminó en malos términos, Magaly Medina manifestó que su postura no está influenciada por emociones pasadas, sino por hechos concretos. “Este es un tema del que yo me he estado abstrayendo y no he querido tocarlo por las implicancias que esto tiene con alguien con quien yo mantuve un vínculo de amistad durante mucho tiempo”, señaló.

A lo largo de los años, Medina ha mantenido cierta cercanía con el entorno familiar de Newton y destacó el esfuerzo constante que la organizadora del Miss Perú ha hecho por sus hijos. “Siempre la he visto trabajar para ayudar a sus hijos, para pagarles universidad, colegio… tuvo a sus hijos en el colegio Roosevelt, a los tres, a los cuatro, incluida Miranda, su hija menor”, comentó.

Carlos Morales: pensión por orden judicial y rechazo a entrevista

Uno de los puntos más controversiales que abordó Magaly Medina fue la declaración de Carlos Morales, quien reapareció en medios señalando que siempre cumplió con la pensión alimenticia de sus hijos. Medina fue contundente al desmentir esta versión, asegurando que los pagos fueron descontados directamente por orden judicial. “Él dice: ‘a ella nunca le faltó el dinero porque me descontaban de Aerocontinente’. Si te quitaban era porque tenías un juicio por alimentos. No pagabas por voluntad propia”, afirmó.

Además, la periodista reveló que rechazó una solicitud directa para entrevistar a Morales en su set. “Me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales a mi celular privado para decirme que él quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado. No me provoca que este señor se siente en mi set a decir lo que ha dicho libremente en un podcast de alguien de su partido que no lo ha cuestionado”, declaró Medina.

La figura de Fernando Sánchez de Lamadrid fue reivindicada durante todo el programa como un modelo de paternidad ejemplar. “Creo que Jessica no pudo conseguir mejor padre para sus hijos. Esos chicos han sido afortunados de criarse con Fernando Sánchez de Lamadrid, y el agradecimiento de esos niños que crecieron con él fue decirle a su padre: ‘quiero llevar tu apellido’”, concluyó.