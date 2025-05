El empresario Carlos Morales reapareció para aclarar su relación con su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y su familia. En una entrevista para el pódcast 'Sin permiso', Morales presentó una serie de correos electrónicos enviados entre 2005 y 2007, en los que intenta comunicarse con Cassandra, sus hermanos y con Jessica Newton, madre de sus 3 hijos, sin obtener respuesta alguna.

Estos mensajes, impresos y mostrados durante la entrevista, contienen múltiples solicitudes para mantener el vínculo familiar, felicitaciones por cumpleaños y preguntas sobre el cambio de apellido de Cassandra. “Más de 79 emails que nunca fueron respondidos”, afirmó el empresario, quien además aseguró que Jessica Newton tenía control sobre esas cuentas.

Los mensajes que Carlos Morales envió y nunca fueron contestados

Entre los correos revelados, destacan palabras cargadas de afecto y reclamos de Carlos Morales hacia Jessica Newton. En uno de ellos le escribió: “Te pido por favor que le hagas llegar estos e-mails a mis hijos, no es justo lo que estás haciendo con las cosas materiales y con los sentimientos de mis hijos. Estás actuando en forma negativa y eso no es bueno. Por favor, yo tengo derecho a ver y hablar con los chicos.”

Dirigiéndose a la esposa de Deyvis Orosco, el 7 de agosto de 2005 escribió: “Cassandrita de mi corazón, hoy cumples 13 años de vida y es tu primer santo que no hablamos (…) no te puedo apachurrar hace más de ocho meses. No tengo donde llamarte y en la casa de tu abuela materna no me dan tus nuevos teléfonos (…) espero que tu madre tenga el amor y la inteligencia suficiente para permitir que leas este e-mail y sigamos estando unidos (…) Dale un beso a mi Sebastián y a mi Tamarita preciosa, los extraño con todo mi ser, piensen en que muy pronto estaremos juntos y se hará realidad.”

En otro mensaje de 2006, Morales reveló su preocupación tras del cambio de apellido de Cassandra Sánchez De Lamadrid: “Varios emails que envié a tu madre por tu cumpleaños del 2006 y presentí que no te llegaban mis correos (…) una amiga de tu madre me comentó con burla de su parte que te habías cambiado mi apellido y hasta me mostró una revista, donde salías tú con otro apellido. Dime por favor la verdad, qué de cierto tiene esa información. Yo sabré comprender lo que tú me digas, pues te amo.”

Al concluir la presentación, Carlos Morales se quebró y afirmó: “Que no confundan silencio con debilidad (…) más de dos décadas aguantando que digan cosas que no son, acá está demostrado la falsedad de lo que han venido hablando muchos en medios.”