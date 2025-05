Flor Polo y su novio se dan muestras de amor en una piscina y Magaly Medina reacciona: “Es un caso perdido”

Flor Polo, hija de Susy Díaz, promocionó el último fin de semana un centro recreacional en Cieneguilla junto a su novio, Luiggi Yarasca. Ambos se mostraron muy cariñosos en la piscina, grabándose mientras se besaban. Además, disfrutaron de la comida del lugar, como parte del canje publicitario que la creadora de contenido hizo para el establecimiento.

Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas por Magaly Medina, quien expresó su molestia en vivo. La presentadora hundió a Flor por continuar su relación con Yarasca, recordando el polémico episodio en el que la dejo abandonada en un hotel de San Juan de Miraflores y ella tuvo que correr tras su auto en plena vía pública para que se detenga.

“Es un caso perdido”, dijo muy incómoda la ‘urraca’, recordando también que tras ese escándalo, Flor Polo perdió su corona del Miss Perú Mundo Latina.

Magaly Medina y su potente mensaje contra Flor Polo: “No escarmienta”

Luego de emitir las imágenes de Flor Polo junto a su pareja Luigui Yarasca, en un centro recreacional de Cieneguilla, Magaly Medina lanzó un potente mensaje contra la hija de Susy Díaz, quien se mostraba como si nada hubiera pasado tras el polémico episodio vivido con su novio en un hotel de San Juan de Miraflores.

“El bueno para nada que tiene como novio, ya que no sabemos en qué trabaja. Solo sabemos que ella (Flor) fue la que pagó el hotel la última vez. Ella promocionó este resort, pero no mencionaba con quién estaba. Pero conseguimos las imágenes y ahí estaban Flor Polo y ese tal Luiggi Yarasca”, dijo Magaly Medina mientras mostraba a la pareja almorzando en el lugar.

Además, a la presentadora le llegaron imágenes de ambos besándose en la piscina del centro recreacional y tomándose selfis como si estuvieran en una luna de miel. Ante esto, Magaly no se contuvo con su comentario.

“Esta flor no escarmienta. Nada de lo que se diga la hace reflexionar. Flor creo que no se quiere, asimismo, no se respeta. Porque para estar con un hombre que ni siquiera la espero esa vez, que la dejo botada en la puerta del hostal, y ahora ella lo lleva a disfrutar del canje. Todo gratis. Es un caso perdido porque ya está grandecita”, sentenció Magaly.

Flor Polo tendría fuerte deuda en el banco por comprarle camioneta a su novio

‘Paloma de la Guaracha’, íntima amiga de la familia Polo-Díaz, aseguró en el programa ‘América hoy’, que Flor Polo habría pedido un préstamo bancario de $/ 19.000 para comprarle una camioneta a su pareja, Luiggi Yarasca.

“Claro, por supuesto, que es verdad. Un pajarito me contó. Debe ser nueva. No creo que sea de segunda, para sacar 19 mil dólares del banco, préstamo. Ahora está endeudada en varios bancos", afirmó la influencer.