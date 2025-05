Magaly Medina afirma que Carlos Morales la buscó para una entrevista, pero se la negó por Jessica Newton: "Me pareció terrible"

Magaly Medina no tuvo filtros para hablar sobre la reciente solicitud de entrevista de Carlos Morales, padre de Cassandra Sánchez de Lamadrid. La periodista, conocida por su carácter directo, rompió su silencio y dejó claro que no tiene intención de ofrecerle un espacio en su programa, Magaly TV La Firme, a pesar de la insistencia del equipo de prensa de Morales.

La popular ‘Urraca’, quien se ha mantenido distante de Jessica Newton por diversos desacuerdos, no dudó en rechazar la oferta, ya que consideró que la situación no era apropiada. Según la conductora, Morales y su equipo intentaron conseguir una entrevista exclusiva en la que él pudiera exponer su versión de la polémica relacionada con la directora del Miss Perú y su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales para decirme que quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado, porque me parecería terrible, pese a que yo, aprovechándome de que tengo una disputa y estoy alejada de Jessica, podría sacar provecho de eso”, manifestó Medina.

Magaly Medina y su testimonio sobre la familia Newton

A pesar de su distanciamiento con la ex Miss Perú, Magaly dejó claro que existen principios que no está dispuesta a ignorar. La periodista fue directa al señalar que ha sido testigo de muchos aspectos de la vida familiar de Newton, especialmente en relación con la crianza de su hija. Medina defendió la decisión de Cassandra de cambiarse el apellido, un acto que, según ella, fue tomado de forma libre y consciente por la joven.

“No. Si no hubiera sido testigo de esa relación que tienen como familia, lo haría, pero no. No me provoca que este señor se siente en mi set a que diga libremente lo que ha dicho en un pódcast de alguien de su partido que no le ha repreguntado”, remarcó la periodista.

A lo largo de su intervención, la estrella de ATV mostró su desacuerdo con las declaraciones de Carlos Morales, quien en varias ocasiones sugirió que Cassandra fue "incitada" a hacer el cambio de apellido. Para la conductora, estos comentarios eran totalmente inadecuados, ya que ella tiene el conocimiento directo de la situación familiar y sabe que no fue así. Según Magaly, permitir que Morales se exprese sin cuestionamientos en su programa sería permitir que alguien manipule la verdad, algo que no está dispuesta a aceptar.

Pese al distanciamiento con Jessica Newton, Magaly Medina se negó a darle pantalla a Carlos Morales para exponer su ‘verdad’. Foto: El Popular

“Carlos Morales está utilizando la controversia familiar para ganar notoriedad en su carrera política”

La periodista no escatimó críticas al señalar que Carlos Morales estaba utilizando la controversia familiar para ganar notoriedad y posicionarse en su carrera política. Según Magaly, es común que algunas figuras políticas se aprovechen de los problemas mediáticos para salir del anonimato. En este sentido, la conductora sugirió que Morales estaba buscando ganar visibilidad utilizando el nombre de Jessica Newton y su hija, lo que consideró un acto de oportunismo.

Aunque Magaly y Jessica Newton no comparten una relación cercana, la conductora fue clara en señalar que, a pesar de las diferencias personales, la verdad y la ética son lo más importante para ella. "Aunque tengamos diferencias, hay una verdad que sí conozco", afirmó, subrayando que, por su cercanía con la familia Newton, tiene la responsabilidad de defender lo que ella considera la verdad y que en su espacio no hay lugar para personas que buscan manipular la información a su favor.