En la edición del martes 27 de mayo de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina tomó un rol inesperado al intervenir en el enfrentamiento mediático entre Jessica Newton y Carlos Morales, su excompañero sentimental. A pesar de la distancia que mantiene actualmente con la organizadora del Miss Perú, la conductora de espectáculos no dudó en expresar su respeto hacia Newton y elogiar el papel del esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez de Lamadrid, en la vida de los hijos que criaron juntos. "No pudo conseguir mejor padre para sus hijos", expresó la popular 'Urraca'.

Medina, conocida por sus comentarios tajantes, ofreció una intervención emotiva en defensa del núcleo familiar que formaron Newton y Sánchez de Lamadrid. Además, se pronunció sobre el controversial cambio de apellido de Cassandra Sánchez, hija biológica de Morales, aclarando que fue una decisión voluntaria y significativa por parte de los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad.

Magaly Medina defiende a esposo de Jessica Newton y lo elogia como padre

Durante su intervención en el programa del 27 de mayo, Magaly Medina afirmó haber sido testigo cercana del entorno familiar de Jessica Newton, y aseguró que Fernando Sánchez de Lamadrid fue un pilar fundamental en la crianza de los hijos de la exmiss. “He estado cercana a sus hijos, cercana al hogar que tiene con Fernando, que es un caballero a carta cabal”, afirmó Medina, quien también precisó que no se trata de una opinión basada en rumores, sino en vivencias propias: “Nadie me lo contó, yo lo vi”.

La presentadora explicó que desde que Newton comenzó su relación con Sánchez de Lamadrid, los hijos establecieron un vínculo fuerte y afectuoso con él. A lo largo de los años, esa relación se consolidó, y fue esa estabilidad emocional la que, según Medina, motivó el cambio de apellido de Cassandra Sánchez y sus hermanos al llegar a la mayoría de edad.

“Eso es ser padre. No solamente es porque tiene tu sangre o porque tiene tu apellido”, expresó la conductora, señalando que muchos hijos de matrimonios anteriores toman decisiones similares cuando crecen en un hogar donde otra figura paterna asume ese rol desde el cariño y la responsabilidad.

La postura de Magaly Medina contra Carlos Morales

Magaly también fue clara al cuestionar las recientes declaraciones de Carlos Morales, quien reapareció públicamente señalando que nunca dejó de cumplir con la pensión alimenticia de su hija. Según Medina, eso no fue por voluntad propia: “Él dice que nunca le faltó el dinero a su hija porque le descontaban de Aerocontinente. Si te descontaban es porque había una orden judicial”.

En su relato, la periodista destacó que Jessica Newton —pese a estar casada con un hombre económicamente estable— nunca dejó de trabajar y fue ella quien asumió activamente los costos de educación y manutención de sus hijos. “Los tuvo en el colegio Roosevelt, a los tres, a los cuatro, incluida Miranda”, recordó Magaly Medina, mencionando uno de los colegios privados más prestigiosos de Lima.

Para la conductora, Morales aparece ahora motivado por intereses políticos, cuestionando las decisiones familiares de sus hijos en un contexto que ella considera oportunista. “¿Se les puede cuestionar por eso solo porque alguien quiere ser candidato a la presidencia? Por favor”, expresó con ironía.

Magaly Medina descarta entrevistar al padre biológico de Cassandra Sánchez

La figura de ATV también reveló que el equipo de prensa de Carlos Morales se comunicó con ella directamente con la intención de ofrecerle una entrevista. Lejos de mostrar interés, Magaly Medina fue contundente: “Me escribió su jefa de prensa a mi celular privado. Ni siquiera le contesté. No me provoca que este señor se siente en mi set a repetir lo que ya ha dicho en un podcast que, además, no lo ha cuestionado”.

Con esta declaración, la conductora dejó en claro que no está dispuesta a brindar tribuna a lo que considera un intento de manipulación mediática. A pesar del distanciamiento con Jessica Newton, Magaly subrayó que no puede ignorar el impacto positivo que ha tenido Fernando Sánchez de Lamadrid en la vida de los hijos de la exmodelo. “Creo que Jessica no pudo conseguir mejor padre para sus hijos”, concluyó.