Exponen a Laura Spoya en salida con streamers y reporteros de Magaly le dan consejo: “Esos no son amigos”

Laura Spoya sorprendió a sus seguidores durante la reciente emisión del podcast Good Time al confirmar su alejamiento del programa y anunciar el fin de su matrimonio con Brian Rullan. Este anuncio generó un gran revuelo en redes sociales, donde la modelo recibió tanto muestras de apoyo como críticas. Ante esta situación, los reporteros del programa de Magaly Medina le brindaron un consejo a Laura, luego de evidenciar que mantiene un contacto muy frecuente con creadores de contenido, especialmente streamers y artistas vinculados al mundo del espectáculo.

Imágenes revelan salida de Laura Spoya con streamers y productor de Good Time

John Tirado y Gianfranco Pérez, reporteros de Magaly, mostraron fotografías en las que Laura Spoya fue vista en un restaurante de San Isidro junto a varios streamers , como ‘El Cholo Mena’, Tonino y Abner Robles, productor del podcast Good Time. Según Tirado, estas imágenes fueron captadas hace aproximadamente tres semanas, cuando él llegó al lugar de forma casual y tomó la fotografía donde Spoya luce un vestido animal print, mostrando mucha cercanía con los presentes. El reportero explicó que presenció la fuerte cercanía entre la modelo y los creadores de contenido. Esta situación levantó suspicacias sobre la relación actual de Laura con su círculo de amistades.

John Tirado presenció la cercanía de Laura Spoya con streamers. Foto: Puro Floro/YouTube

En sus comentarios, los reporteros aconsejaron a Laura Spoya tener claro que las amistades surgidas en televisión y podcasts suelen ser efímeras y muchas veces no cuentan con la profundidad que se espera de una verdadera amistad. John Tirado fue enfático: “Yo te tengo mucho respeto y aprecio, Laurita, pero creo que te estás dejando llevar por el show y la interna. ¿Qué te aconsejarán? ¿Son tus amigos? Esos no son amigos. Un amigo de verdad te diría: ‘Dale hasta el final, rescata tu matrimonio’. La gente de este medio no son tus amigos. Que tu vida no se convierta en un espectáculo total”, advirtió el conductor del podcast Puro Floro.

Laura Spoya en restaurante de San Isidro. Foto: Puro Floro/YouTube

La emotiva confesión de Laura Spoya sobre el fin de su matrimonio con Brian Rullan

Laura Spoya reveló que la crisis en su matrimonio con Brian Rullan se convirtió en un tema de discusión pública que la sobrepasó emocionalmente.

“El tema se está convirtiendo en un maldito circo. Esto me sobrepasó, iba a renunciar a Good Time. Quiero estabilidad para mi familia”, confesó, dejando en claro el impacto que esta situación ha tenido en su vida profesional y personal. A pesar del dolor, Laura subrayó que solo ella y Brian conocen las dificultades reales de su relación.