El conflicto familiar entre Cassandra Sánchez y su padre biológico, Carlos Morales, volvió a ocupar los titulares luego de las recientes declaraciones del empresario en el pódcast 'Sin permiso'. Morales se pronunció sobre la decisión de sus hijos de adoptar el apellido de su padrastro, Fernando Sánchez de Lamadrid, con un mensaje que no pasó desapercibido.

"Te podrás cambiar de apellido, esos son letras, pero no de sangre", dijo el padre biológico de Cassandra Sánchez, provocando diversas reacciones en redes sociales. Cabe precisar que, previo a esta declaración, la joven empresaria mandó un fuerte mensaje y aseguró que para ella, quien ejerció como padre, fue quien estuvo presente en su vida, y no quien la engendró.

La firme respuesta de Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez

Carlos Morales, exesposo de Jessica Newton y progenitor de Cassandra, Thamara y Sebastián, afirmó que nunca se desentendió de sus hijos, ni emocional ni económicamente, pese a que estos decidieron legalmente cambiarse el apellido. En declaraciones a 'Sin permiso', sostuvo: "Yo los amo y los seguiré amando. Eso no lo puedes transformar ni cambiar en la vida. Pese a todo lo que se diga, son mis hijos".

El padre biológico de Cassandra Sánchez también explicó que eligió guardar silencio durante años para no exponer a sus hijos a la polémica pública: "Yo me quedé callado por ellos, no porque no tuviera nada que decir". Recalcó que, tras separarse de Jessica Newton en 1998, se mantuvo al tanto de sus responsabilidades paternales y aseguró que nunca fue un padre ausente, como algunos han insinuado.

Carlos Morales recuerda visitas a sus hijos hasta 2004

Morales recordó que vio a sus hijos hasta el año 2004 y que, aunque después el contacto fue esporádico, sí existieron momentos familiares compartidos con la propia Cassandra Sánchez. "Recuerdo reuniones en la casa de playa, momentos con Cassandra, Thamara y Sebastián junto a mis hijos mayores", relató. Con ello, buscó reforzar la idea de que su presencia no fue completamente nula, aunque admite que fue limitada.

Además, reveló que durante su etapa laboral en AeroContinente, cada mes se le descontaban más de 2.000 dólares de su sueldo, los cuales eran retirados por Jessica Newton como pensión para los tres hijos. El empresario enfatizó que siempre cumplió con sus obligaciones económicas, un detalle que, según él, demuestra su compromiso paternal, más allá del vínculo legal o afectivo que sus hijos puedan sentir hoy.

Cassandra Sánchez desconoce a Carlos Morales como su padre

Previo a todas estas declaraciones, en entrevista con el diario Trome, Cassandra Sánchez respondió a su padre biológico con un fuerte mensaje. "Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer", expresó. Enfatizó que su madre, Jessica Newton, fue quien sacó adelante a sus tres hijos y pidió que la atención se centre en el certamen que dirige actualmente: "Hay que centrarnos en el Miss Perú".

En una entrevista previa con el programa 'Amor y fuego', la actual directora comercial del certamen nacional fue aún más categórica: "Padre es el que cría, no el que engendra". Con esa frase, Cassandra Sánchez dejó claro que considera a Fernando Sánchez de Lamadrid como su verdadero padre. "No voy a hablar más del tema, porque él es mi padre", zanjó.