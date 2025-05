Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez y expareja de Jessica Newton, ha generado gran conmoción tras revelar en una entrevista para el pódcast 'Sin permiso' fotos inéditas de la niñez de su hija. En esta conversación pública, el precandidato presidencial habló con detalle sobre la difícil decisión que tomaron sus tres hijos —Cassandra, Thamara y Sebastián— de cambiar su apellido por el de su padrastro, Fernando Sánchez de Lamadrid, una acción que ha provocado un fuerte impacto familiar.

Durante la entrevista, Carlos Morales mostró múltiples pruebas que desmienten haber abandonado a sus hijos y recordó la relación cercana que mantuvo con ellos tras su separación en 1998. “Cassandrita nace en 1992 y yo me separo de Jessica en 1998, pero seguí viendo a mis hijos hasta el 2004”, aseguró. Con un mensaje contundente, el empresario peruano lamentó lo ocurrido con la frase: “Esto es lo que destruyeron”, haciendo referencia a la ruptura de vínculos afectivos que existían con Cassandra Sánchez durante su infancia.

Fotos y pruebas sobre la verdadera relación de Carlos Morales con Cassandra Sánchez

En la entrevista para el pódcast ‘Sin permiso’, Carlos Morales no solo habló, sino que también mostró una valiosa colección de fotos que documentan la verdadera relación que mantuvo con Cassandra Sánchez durante su infancia. Mientras compartía sus recuerdos, Morales enfatizó que nunca se desentendió de sus hijos, señalando con firmeza: "No me desentendí de mis hijos para nada (...) hay alguien que se confundió en las fechas y no fui yo". Estas imágenes revelan momentos íntimos y afectivos que desmienten las versiones que ponen en duda su compromiso como padre.

Carlos Morales describió su álbum familiar como un testimonio vivo de su historia y vínculo con Jessica Newton y sus hijos. “Este es un álbum familiar, de recuerdos, de mi historia (...) Acá está, en un lugar preponderante y especial la relación que hubo con Jessica, Cassandra desde que era chiquitita (...) ese amor, esa química, esa relación es la que trataron de destruir”, lamentó.

El mensaje de Carlos Morales para su hija Cassandra Sánchez

El reciente episodio familiar entre Cassandra Sánchez y su padre biológico, Carlos Morales, ha vuelto a captar la atención pública tras las declaraciones del empresario en el pódcast ‘Sin permiso’. Morales se refirió a la polémica decisión de sus hijos de adoptar el apellido de su padrastro, Fernando Sánchez de Lamadrid, enviando un mensaje contundente que generó diversas reacciones en redes sociales.

“Te podrás cambiar de apellido, esos son letras, pero no de sangre”, afirmó Morales, reafirmando su vínculo paterno. Por su parte, Cassandra Sánchez había expresado previamente que para ella, el verdadero padre es quien ha estado presente en su vida, no necesariamente quien la engendró.

En medio de esta disputa, Carlos Morales, exesposo de Jessica Newton y padre de Cassandra, Thamara y Sebastián, dejó claro que nunca se ha distanciado de sus hijos, ni en lo emocional ni en lo económico, a pesar del cambio legal de apellido. En sus palabras: “Yo los amo y los seguiré amando. Eso no lo puedes transformar ni cambiar en la vida. Pese a todo lo que se diga, son mis hijos”.