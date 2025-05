Carlos Morales se encuentra en el centro de una controversia mediática tras ser señalado por Jessica Newton, directora de Miss Perú, de quedarse con una vivienda que ella afirma, le pertenece. El empresario y actual precandidato presidencial negó rotundamente estas acusaciones, atribuyéndolas a un supuesto intento de boicot contra su campaña electoral.

La disputa, que involucra tanto aspectos legales como familiares, estalló cuando Jessica Newton respondió para 'Amor y fuego'. En su declaración, la exreina de belleza expresó su indignación por lo que considera una apropiación indebida de un inmueble, avivando así una tensión de larga data entre ambos.

La respuesta de Carlos Morales a Jessica Newton

El empresario Carlos Morales, exgerente de Aero Continente y aspirante a la presidencia por el partido Salvemos al Perú, se pronunció en el programa 'Amor y fuego', dejando clara su postura frente a las declaraciones de su expareja. "No tengo absolutamente nada que decir de mi vida privada y respeto mucho a las damas de este país. Las damas pueden decir lo que quieran. El proceso no está hecho por ella, está hecho por mí", sostuvo.

Morales aseguró que la disputa legal con Jessica Newton no es reciente y que data de hace más de 14 años. Además, sugirió que este conflicto habría sido reactivado con fines políticos: “Sé exactamente de dónde vienen los ataques, sé exactamente quiénes quieren estar en contra de mi campaña presidencial, y no le voy a dar el gusto”, enfatizó. Además, le envió un mensaje a sus tres hijos: “Los amo, los he amado siempre y los amaré siempre. Me tienen a su disposición permanente”.

Jessica Newton acusa al padre biológico de sus hijos por quedarse con inmueble

Por su parte, Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, sorprendió a sus seguidores al denunciar que su expareja mantiene en su poder una propiedad que, según afirma, le corresponde legalmente. “Quiero que me la devuelva, no me corresponde quedarme callada”, afirmó la organizadora de certámenes de belleza en una publicación que rápidamente se viralizó en redes.

Aunque no presentó documentos que sustenten su acusación, Newton aseguró estar dispuesta a llegar hasta las últimas instancias legales. La también empresaria se mostró indignada ante los comentarios recientes de Morales sobre su relación pasada, de la cual nacieron sus tres hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián.