La tarde del lunes 26 de mayo comenzó con un inesperado y sentido anuncio en el set de 'Mande quien mande'. María Pía Copello, visiblemente afectada, abrió el programa informando el fallecimiento de José Lara, un querido compañero de producción que formó parte de varias programas de América Televisión por años. La noticia causó profunda conmoción tanto en los conductores como en la audiencia, que no esperaba un inicio tan cargado de emoción y tristeza.

El equipo entero se mostró tocado por la pérdida, en especial la popular 'Carlota', personaje interpretado por Carlos Vílchez, quien rompió en llanto al recordar a José. Mario Hart también se unió al sentimiento general con palabras de despedida y condolencias a la familia.

El recuerdo emotivo del equipo de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez, entre lágrimas, relató la cercanía que tuvo con José Lara, con quien compartió más de 20 años: “Yo conversé con él la semana pasada y ya no lo sentía tan bien que digamos, pero no sabía que estaba tan mal. Él y yo hemos compartido muchos años (...) Conversábamos todos los días, a mí me mandan un mensaje a casi las 7:00 am, y yo me asusté mucho, veo que era el mensaje de su hija y yo me puse muy mal porque siempre lo quise, fue una gran persona, un profesional. Y de pronto ver que alguien con 48 - 49 años se va de esta vida, es muy doloroso.”

María Pía Copello también dedicó palabras llenas de afecto: “Sabíamos que estaba delicado, no pensábamos que estaba tan mal. Aquí nos unimos todos, la producción también, el cariño para toda su familia y José, te vamos a recordar siempre. Empezamos la semana bastante tocados, tristes, es increíble que una persona tan joven parta de un momento a otro. Su familia sabe que cuenta con nosotros y ese es el sentir de toda la producción.”

Por su parte, Mario Hart expresó: “Una noticia muy triste para todo el equipo, José nos acompañó hace pocos meses, siempre se mostró como una persona proactiva, lo vimos siempre súper bien y por eso la noticia nos sorprendió muchísimo y reiterar nuestras condolencias.”

El programa cerró este emotivo segmento con un video recopilatorio de los mejores momentos de José Lara en ‘MQM’, mientras María Pía consolaba a 'La Carlota' con un abrazo, dejando claro el profundo cariño y respeto que todo el equipo siente por él.