María Pía Copello, conductora de 'Mande quien mande' y figura constante en redes sociales, ha generado un aluvión de reacciones tras compartir un video humorístico en el que responde con ironía a quienes critican su amistad con Magaly Medina, la periodista de espectáculos más influyente del país.

En el clip, la también influencer se toma con humor las especulaciones que circulan en redes sobre su cercanía con la conductora de 'Magaly TV, la firme', insinuando que existiría cierta “protección” mutua entre ambas cuando se trata de opinar sobre aspectos personales o laborales en la televisión.

María Pía responde a las críticas con divertido video en redes

A través de una parodia, María Pía Copello recreó una conversación ficticia en la que le pide a la ‘Urraca’ no hablar mal de su programa en América Televisión. “Ya sabes, cero críticas, ya sabes cómo son las cosas entre nosotras. Habla mal de quien quieras, menos de mí”, dice María Pía, dando a entender que habría un supuesto acuerdo de protección entre ambas.

Pero eso no fue todo. En tono de broma, la también influencer llevó la escena un paso más allá al imaginar cómo reaccionaría si su esposo, Samuel Dyer, fuera protagonista de un polémico “ampay” en el programa de ATV. “No desconfío de él, pero uno nunca sabe. Si fuera el caso, ¡ni se te ocurra ponerlo en la televisión! Me lo mandas a mí y veo cómo lo resuelvo”, comenta en el clip que ha generando risas entre sus seguidores.

Magaly Medina responde fuerte en divertido vídeo junto a María Pía

El divertido sketch estuvo cargado de situaciones exageradas donde deja entrever que su amistad con la 'Urraca' estaría condicionada por intereses personales. Sin embargo, la gran sorpresa vino cuando la propia Magaly Medina apareció en el video para sumarse al juego con su característico estilo directo. “¿Prohibirme cosas a mí? ¿Qué le pasa a la Pía? Si yo no me caso con nadie, ¡ni a mi marido le perdonaría un ampay! ¿Qué se habrá creído? ¡Desubicada, mal!”, arremete la periodista.

La participación Magaly fue el broche de oro de una colaboración que no tardó en hacerse viral, generando miles de reacciones y comentarios. En la descripción del video, María Pía Copello dejó claro que todo se trató de una puesta en escena: “Así es como muchos creen que es mi amistad con Magaly. Aunque... ¿tú crees que no escuché cómo rajabas de mi vestido? Eso no se va a quedar así...”, escribió, dejando en claro que todo fue una broma para reírse de los rumores.