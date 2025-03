La conocida presentadora de televisión, María Pía Copello, protagonizó un inesperado y 'tenso' momento en vivo durante la emisión de 'Mande quien mande' (MQM). Todo ocurrió mientras se desarrollaba la secuencia 'Miss Teen MQM', en la que varias concursantes compartían sus talentos y aspiraciones. En medio de la conversación, una de ellas mencionó que estudiaba Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lo que llamó la atención de Copello.

La conductora elogió a la joven, pero en ese instante notó una expresión sospechosa en su compañero Carlos Vílchez, quien interpreta a 'La Carlota'. Con picardía, le preguntó: "¿Qué pasa, Carlota? ¿Qué me quieres preguntar?". Fue ahí cuando la situación tomó un giro inesperado.

María Pía Copello y su postulación a la PUCP

Entre risas y con su característico humor, 'La Carlota' hizo un inesperado comentario: "Nada, solo quería saber si tú has estudiado también en la Católica". La pregunta tomó por sorpresa a María Pía Copello, quien respondió con ironía y una sonrisa que ocultaba cierta incomodidad: "Yo sé por qué lo estás diciendo. Porque yo postulé a la Católica y no ingresé".

El estudio se llenó de carcajadas, mientras 'La Carlota' intentaba justificarse: "Pero Pía, no lo dije con esa intención". Sin perder su estilo directo, Copello contestó con un tono sarcástico: "No, claro, con ninguna intención lo has dicho".

Al notar la tensión en el aire, 'La Carlota' intentó suavizar el momento asegurando que no conocía esa anécdota. Sin embargo, María Pía no le creyó ni por un segundo y le lanzó, entre risas pero con firmeza: "¿En serio no sabías? ¡Qué mentirosa eres!".

Después de las risas, María Pía Copello decidió hablar con total naturalidad sobre su experiencia con la PUCP. "Pero digo una cosa, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No seré ni la primera ni la última, ¿sí o no? Hay personas que intentan una segunda, tercera, cuarta, quinta vez...", reflexionó.

Finalmente, la conductora reconoció el motivo detrás de su resultado en el examen de admisión: "La verdad es que no me preparé lo suficiente como para ingresar a una universidad de ese nivel".