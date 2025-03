Carlos Vilchez renunciaría a programa de stream con Carloncho y lo tilda de antipático: “Me quiero ir por ti”

La polémica en torno a Carloncho sigue creciendo y tomó un nuevo giro luego de las fuertes acusaciones hechas por 'El Misha', quien sorprendió a su audiencia con un anuncio en vivo de su renuncia a Radio Moda. El locutor dejó en claro que su salida no estaba relacionada con la búsqueda de nuevos proyectos, sino con el ambiente laboral hostil que, según él, había sido generado por su compañero Carloncho.

Dicho conflicto reavivó los rumores sobre la difícil convivencia en el medio, poniendo en el centro de la polémica a Carloncho, quien sigue siendo un personaje controversial en el mundo de la radio y la televisión. En medio de este torbellino, Carlos Vilchez, conocido comediante y uno de los miembros del programa de stream junto a Carloncho y Xiomy Kanashiro, también dejó entrever su malestar con el comportamiento de su compañero.

Carlos Vilchez llama antipático a Carloncho

Durante uno de los episodios del programa '¿Ahora qué?', Vilchez no dudó en enfrentarse directamente a Carloncho, manifestando su deseo de abandonar la producción debido a la actitud de este. "Yo ya estoy que me quiero ir de este programa por ti y no te lo digo en broma, te lo digo en serio", afirmó Vilchez, visiblemente molesto.

Aseguró que no quería seguir en un entorno de trabajo conflictivo, recordando que su función como comediante es hacer reír y no crear polémica innecesaria. El ambiente tenso que se vivió durante ese episodio del programa dejó claro el malestar que acumuló Vilchez. "Si el señor (Carloncho) no se va a relajar y a comportar, yo me paso a retirar del programa porque yo nunca he trabajado en un programa polémico", enfatizó el comediante.

La respuesta de Carloncho a las palabras de Vilchez no se hizo esperar. Al escuchar las quejas de su compañero, Carloncho cuestionó si Vilchez realmente estaba dispuesto a renunciar al programa por su culpa, a lo que respondió de manera sarcástica: "¿Tú crees que voy a renunciar por ti? ni que fuera c*".

Sin embargo, Vilchez dejó claro que su objetivo era mantener un programa que, más allá de las polémicas, tuviera éxito y perdurara con el tiempo. A pesar de las tensiones, subrayó que su enfoque no estaba en la cantidad de vistas, sino en la continuidad del programa.

En medio de esta confrontación, Vilchez no dudó en señalar que el comportamiento de Carloncho era el principal obstáculo para la armonía dentro del programa. "Tú sabes que eres antipático", le comentó en tono directo, dejando claro que la actitud de su compañero estaba afectando la dinámica del equipo.