El compositor peruano Carlos Rincón ha encendido la polémica al declarar públicamente que está considerando quitarle a Leslie Shaw los derechos de autor que actualmente posee sobre la canción 'Hay niveles'. Según explicó en una entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, el músico es el autor total de la obra, pero accedió a ceder un porcentaje a Shaw como parte de un acuerdo informal para facilitar la difusión del tema en el mercado estadounidense.

“Yo soy autor al 100% de ambas obras, pero por un trato de llevar canciones a Estados Unidos porque Leslie viaja. Entonces me dijo: ‘Yo qué gano si meto tus temas en Estados Unidos’, no me dice que le dé un porcentaje de las regalías, me dice que quiere un porcentaje de las canciones, de la autoría”, declaró Rincón, quien asegura sentirse incómodo con la manera en que Leslie Shaw ha manejado este acuerdo.

La advertencia de Carlos Rincón a Leslie Shaw

Carlos Rincón confirmó que los derechos de autor de la canción están distribuidos de la siguiente forma: él conserva el 70% bajo APDAYC, Leslie Shaw tiene el 20% registrado en ASCAP, y Marcos García posee el 10% a través de BMI. El compositor lamentó que, pese a que ese 20% fue un gesto de buena voluntad, Shaw actúe como si tuviera el control total de la obra. “Leslie, lejos de entender que el 20% es un regalo mío, todavía con ese regalo, comienza a portarse como la dueña del 100% y me comienza a arrimar, ahí es cuando yo me incomodo”, declaró con firmeza.

Asimismo, Carlos Rincón dejó entrever que podría iniciar un proceso para recuperar la totalidad de la autoría, señalando que el acuerdo ha sido malinterpretado. “Ella tiene que darse cuenta de que solo tiene el 20% en su poder, por ahora, porque yo estoy pensando recuperar el 100% de mi obra. Yo estoy incómodo”, añadió el músico, quien cuestionó el comportamiento de la cantante.

Leslie Shaw increpó a artista boliviana

La tensión en torno a este tema aumentó el pasado domingo 11 de mayo, cuando Leslie Shaw protagonizó un tenso momento en el aeropuerto de Buenos Aires con la cantante folclórica Elvia Abril. La intérprete de 'Faldita' la confrontó públicamente por presuntamente interpretar “Hay niveles” sin autorización ni pago de derechos. Shaw exigió resolver la situación con abogados, grabó el encuentro y lo publicó en sus redes sociales, generando gran repercusión entre sus seguidores.

En su defensa, Leslie Shaw explicó que no es afiliada a APDAYC, sino a la sociedad estadounidense ASCAP. Afirmó también que es la propietaria del fonograma de la canción, lo que le da derechos sobre la grabación, aunque no sobre la obra musical completa. Según Rincón, cualquier artista puede interpretar un tema registrado, siempre que no se utilice el fonograma sin autorización. “La canción porque a ella qué le importa lo que ya está grabado, ella no va a tocar el fonograma”, aclaró el compositor, respaldando a Abril y explicando cómo se gestionan los derechos en el Perú.