Leslie Shaw enfrenta a cantantes bolivianos por adueñarse de su tema ‘Hay niveles’: “No roben, sinvergüenzas”

La cantante peruana Leslie Shaw se llevó una gran sorpresa hace unos meses al descubrir que varios cantantes y grupos bolivianos estaban interpretando su éxito musical ‘Hay niveles’, sin su autorización ni el pago de los derechos de autor. Este acto ha desatado la furia de la llamada ‘Barbie de la cumbia’.

Por esa razón, el domingo 11 de mayo, la artista nacional vivió un tenso encuentro en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, con la cantante boliviana Elvia Abril, a quien decidió enfrentar públicamente y exigirle que llegue a un acuerdo con sus abogados para interpretar su tema de manera legal. El clip fue compartido por Shaw en sus redes sociales.

¿Qué se dijeron Leslie Shaw y cantante boliviana en el aeropuerto de Argentina?

Leslie Shaw y Elvia Abril coincidieron en una discoteca de Buenos Aires y, al día siguiente, nunca imaginaron que se encontrarían en el mismo vuelo. Antes de abordar, la peruana no dudó en encarar a la boliviana. “Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado, él se apellida Rodríguez. Si quieres dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos”, le dijo Shaw, conocida también por su éxito ‘La faldita’.

Por su parte, Elvia Abril respondió asegurando que sí intentó comunicarse con los abogados de Shaw, pero sin éxito. “Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso”, explicó Abril, quien ha ganado popularidad recientemente con su versión de ‘Hay niveles’.

Leslie Shaw quiso agredir a cantante boliviana en el avión

El hecho de coincidir en el mismo avión con Elvia Abril terminó por enfurecer a Leslie Shaw. La cantante peruana se grabó con su celular totalmente molesta y no dudó en expresar su indignación. “Y vamos a compartir avión... cómo es la vida, el karma le va a reventar en la cara por sinvergüenza. ¡No roben canciones! Yo no me voy a dejar”, se le escucha decir en el video que compartió en sus redes.

En otro momento del clip, Shaw dejó en claro lo incómoda que estaba con la situación: “Denme fuerzas para no agarrarla de los pelos cuando vaya al baño. Estoy muy molesta, no puedo creer lo sinvergüenzas que son. Hay otro boliviano que está haciendo lo mismo. Ahorita llego y hablo con mi abogado, me tienen harta”.