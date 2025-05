Autor de 'Hay niveles' indignado tras recibir S/7.000 por la canción, pero Leslie Shaw lo encara: "Ni un sol"

Carlos Rincón, compositor de la popular canción 'Hay niveles', mostró su indignación en el programa ‘Magaly TV, la firme’ tras revelar que solo ha recibido S/7.000 en regalías por el tema. El músico señaló que posee el 70% de los derechos de autor y criticó la postura de Leslie Shaw, por querer impedir que otros artistas interpreten el tema, tras su denuncia contra, Elvia Abril y al grupo boliviano Kumbia Mortal, quienes cantaron sin su autorización.

Sin embargo, la cantante peruana no se quedó callada y respondió de manera frontal a Carlos Rincón durante el programa. La intérprete de 'La faldita' aseguró que no ha recibido “ni un sol” por parte de APDAYC y que el fonograma de la canción le pertenece.

Leslie Shaw y autor de 'Hay niveles' se enfrentan por los derechos de la canción

La disputa entre Leslie Shaw y Carlos Rincón, compositor de 'Hay niveles', salió a la luz luego de que la intérprete denunciara a la cantante Elvia Abril y al grupo boliviano Kumbia Mortal por interpretar su canción sin autorización. Ante ello, Carlos Rincón se pronunció y manifestó estar en desacuerdo con la 'Barbie de la cumbia', destacando que, como dueño del 70% de los derechos, no comparte su posición.

Durante una entrevista telefónica en el set de Magaly Medina, el compositor reveló que solo ha recibido S/7.000 de parte de APDAYC por regalías, lo cual calificó como una decepción. Carlos Rincón dejó entrever su molestia por el manejo de los derechos de la canción y la postura de Shaw frente al tema.

En respuesta, Leslie Shaw hizo su aparición en el set del programa para encarar al autor. En una intervención, la también productora aseguró que no ha recibido ninguna retribución económica. “Carlitos, a mí nadie me ha dado plata, ¿quién te ha dicho que alguien me ha dado dinero? Hasta ahora no he recibido ni un sol de APDAYC”, dijo la cantante.