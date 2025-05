La reciente polémica entre la cantante peruana Leslie Shaw y el grupo boliviano Kumbia Mortal ha captado la atención de los seguidores de ambos artistas. Shaw acusó públicamente al conjunto y a la intérprete Elvia Abril de interpretar su canción 'Hay niveles' sin contar con su autorización, hecho que, según señaló, vulnera sus derechos como titular del fonograma. La denuncia no tardó en viralizarse en redes sociales, generando un debate encendido sobre los límites del uso musical y el respeto a la propiedad intelectual.

En medio de la creciente controversia, Angelo Humerez, vocalista de Kumbia Mortal, utilizó sus redes sociales para aclarar su posición sobre 'Hay niveles'. A través de un video publicado en TikTok, el músico explicó que no existió mala fe y que su intención nunca fue beneficiarse del trabajo ajeno. Más bien, aseguró que están en proceso de gestionar los permisos correspondientes con todos los autores implicados, con miras a lanzar una versión oficial y legal del tema.

La postura de Kumbia Mortal, el grupo boliviano

Angelo Humerez fue directo al expresar su incomodidad por los juicios anticipados por 'Hay niveles' en redes sociales. “Nos llegaron muchos mensajes diciendo que nosotros no queremos cancelar ningún derecho de autor, ningún permiso de la canción ‘Hay niveles’. Respetuosamente buscamos tener contacto con Leslie”, declaró, dejando en claro que buscan el diálogo y la formalización del proceso.

El líder de Kumbia Mortal también lamentó que se haya generado una percepción negativa sobre la agrupación, y defendió su voluntad de actuar con transparencia. “Somos los que damos la cara”, expresó con firmeza, tras recibir una ola de comentarios en plataformas digitales. Aseguró que, como artistas, valoran el esfuerzo creativo de otros y que su intención es sumar, no dividir. Además, señaló que este episodio debe servir para recordar la importancia de la legalidad en toda colaboración musical.

Respuesta de Leslie Shaw ante sus derechos de autor

Por su parte, Leslie Shaw no tardó en responder desde sus propias redes, donde reafirmó que el problema no radica en la composición, sino en el uso no autorizado de su fonograma. “Yo soy la dueña del fonograma. No soy la dueña de la composición, pero el fonograma es mío”, subrayó, marcando una diferencia crucial entre autoría y titularidad de la grabación. Sus declaraciones reflejan una creciente preocupación por la gestión de sus derechos y el respeto a su producción artística.

La cantante también lamentó que, en pleno 2025, sigan ocurriendo este tipo de situaciones, donde no se consulta ni se llega a acuerdos antes de usar obras ajenas. Pidió más conciencia en la industria musical latinoamericana y recordó que los fonogramas tienen protección legal que debe respetarse. Mientras el tema continúa generando opiniones divididas, queda por verse si ambas partes podrán resolver sus diferencias y abrir paso a una colaboración más transparente y formal.