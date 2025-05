La salsera Yahaira Plasencia vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras emitir un mensaje contundente en sus redes sociales, interpretado como una directa respuesta a las recientes declaraciones de Leslie Shaw. La controversia se desencadenó luego de que la expareja de Mario Hart minimizara públicamente el mérito artístico de Yahaira, cuestionando la validez de su éxito musical por estar basado en interpretaciones de canciones de otros artistas.

En plena gira por Argentina y con reconocimientos como 'La diosa de Perú' en medios internacionales, Yahaira Plasencia no se quedó callada y utilizó sus plataformas digitales para replicar a las críticas, elevando la tensión en la farándula local.

El enigmático mensaje de Yahaira Plasencia tras comentarios de Leslie Shaw

A través de sus historias de Instagram, Yahaira Plasencia compartió un mensaje que no pasó desapercibido. Sin mencionar directamente a Leslie Shaw, la salsera lanzó una publicación que rápidamente fue interpretada como una respuesta al reciente cuestionamiento de su carrera. “Cuando tratas de ensuciar el nombre de una persona y hacerla ver mal delante de otros, la vida y Dios se encargarán de hacerte quedar mal una y otra vez a ti mismo”, escribió.

Yahaira Plasencia

Además, Yahaira añadió un deseo de paz para quien ataca su imagen: “Te deseo paz para que logres ser feliz y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo encender la tuya. Oraré por ti”. Este mensaje fue compartido en un momento crucial, justo cuando Leslie Shaw manifestó públicamente su rechazo hacia quienes interpretan covers, implicando directamente a Plasencia.

Leslie Shaw minimiza carrera artística de Yahaira Plasencia

Leslie Shaw no dudó en manifestar su opinión durante una conferencia de prensa previa al All Music Fest 3, evento que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Club Deportivo de Lima. Allí, expresó con firmeza que “los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar”. Sus palabras fueron una clara crítica a Yahaira Plasencia, a quien cuestionó por no contar con un éxito original en su repertorio.

“¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto”, sentenció Shaw, subrayando que el verdadero valor artístico se demuestra con composiciones propias y no con versiones de terceros. La cantante peruana agregó que el éxito mediático que Plasencia ostenta, incluyendo su reciente gira internacional y su apodo 'La diosa de Perú', puede ser comprado mediante inversión en publicidad y prensa, pero que el verdadero reto es consolidar una carrera con temas inéditos.