¿Quién es Elvia Abril, la cantante que Leslie Shaw acusa de apropiarse de su tema 'Hay niveles'?

El nombre de Elvia Abril ha ganado notoriedad en los últimos días tras ser acusada por Leslie Shaw de interpretar el tema 'Hay niveles' sin su consentimiento. El conflicto estalló luego de que la cantante peruana, conocida como 'La Barbie de la cumbia', la confrontara en el Aeropuerto de Buenos Aires, Argentina.

¿Quién es la cantante Elvia Abril, acusada por Leslie Shaw de apropiarse de 'Hay niveles'?

Elvia Abril Huaripaucar Huaqui, conocida artísticamente como 'Tu dulce Ilusión', es una cantante peruana originaria de Cerro de Pasco. Su carrera artística comenzó a temprana edad, cuando a los 17 años empezó a interpretar música folclórica andina, especialmente huayno con arpa. Con el tiempo, desarrolló un estilo propio dentro del subgénero huayno sureño.

Elvia Abril ha consolidado su presencia en redes sociales, especialmente en Facebook y TikTok. En esta última plataforma, donde supera los 53 mil seguidores, ha compartido diversas interpretaciones musicales, siendo una de las más vistas su versión del tema 'Hay niveles'. Este hecho es precisamente el que provocó el conflicto con Leslie Shaw, quien afirma ser la única autora del tema y reclama que su uso por parte de la cantante folclórica no cuenta con autorización legal.

Leslie Shaw confrontó a la cantante Elvia Abril y le exige que llegue a un acuerdo con sus abogados

Leslie Shaw confrontó a Elvia Abril luego de coincidir previamente en una discoteca de la ciudad. Ambas artistas abordaban el mismo vuelo cuando la intérprete de 'La faldita' le exigió que ella y sus abogados llegan a un acuerdo. “¿Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado? Él se apellida Rodríguez. Si quieres, dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos”, le dijo la cantante.

Ante la acusación, Elvia Abril respondió afirmando que sí hubo un intento de contacto con el equipo legal de Leslie Shaw, pero que no lograron concretar nada. “Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso”, explicó la artista, quien ha ganado notoriedad en redes sociales por su versión en estilo folclórico del tema.