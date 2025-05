Tony Rosado respaldó la opinión de Leslie Shaw, pero admitió que no le gusta su estilo de cantar. Foto: Composición LR/américatv/difusión | america tv

Tony Rosado respaldó la opinión de Leslie Shaw, pero admitió que no le gusta su estilo de cantar. Foto: Composición LR/américatv/difusión | america tv

La cantante Leslie Shaw generó polémica al criticar el trabajo de Yahaira Plasencia y otros artistas peruanos por interpretar covers de canciones ajenas. En respuesta, Tony Rosado, conocido como el ‘Ruiseñor de la cumbia’, respaldó la postura de Shaw durante una entrevista con ‘América Hoy’, aunque también cuestionó la forma en que expresó sus opiniones.

Lo que más llamó la atención fue la fuerte crítica de Rosado hacia el estilo vocal de la ‘Gringa’. Aunque coincidió en que muchos artistas se aprovechan al cantar temas de otros sin pagar los derechos, no dudó en señalar ciertas debilidades en la manera de cantar de Leslie Shaw.

Tony Rosado critica la forma de cantar de Leslie Shaw

En comunicación con 'América hoy', Tony Rosado fue consultado sobre las declaraciones de Leslie Shaw acerca de los artistas peruanos que lanzan versiones de canciones exitosas. “Le doy toda la razón a Leslie, claro, cómo van a salir un artista con canciones que no son de ellos”, respondió el conocido ‘Ruiseñor de la cumbia’, apoyando la opinión de la cantante.

Sin embargo, el intérprete de 'Ya te olvidé' criticó la forma frontal y directa con la que Shaw expresó sus opiniones. Entre risas, comentó: “Pero sabes cómo es Leslie Shaw de mandada, es más atrevida y mandada que Tony Rosado”. Además, agregó que esa actitud “no es la adecuada para una mujer” y que no debería hablar de manera tan desinhibida.

Por otro lado, cuando la reportera le preguntó sobre la declaración de Leslie Shaw, en la que aseguró que Yahaira Plasencia “no es nadie” por cantar covers, Rosado mostró su desacuerdo. El cantante aclaró que cada artista tiene su estilo propio y no tuvo reparos en hacer una dura crítica a la voz de la 'Barbie de la cumbia': “Leslie Shaw canta sus canciones, pero no me gusta su forma de cantar porque parece que tiene ñanga para cantar, por así decirlo”.

Leslie Shaw ninguneó a Yahaira Plasencia

En una reciente conferencia de prensa, Leslie Shaw expresó su molestia por la práctica de algunos artistas que, en lugar de crear temas originales, optan por hacer covers de canciones populares. En particular, mencionó su conflicto reciente con la cantante folclórica Elvia Abril, quien ha interpretado su tema 'Hay Niveles' sin su autorización y sin pagar los derechos correspondientes. Para Shaw, este tipo de actitudes son inaceptables y no merecen respeto.

“En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar”, afirmó la cantante, refiriéndose al fenómeno de los covers.

Además, habló sobre Yahaira Plasencia, conocida por hacer su propia versión de canciones de otros artistas. Sobre ella, Shaw fue contundente: “¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto”.