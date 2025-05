Un reciente video viralizado en TikTok ha puesto nuevamente en el ojo público a Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, tras ser captado mirando a Kiara Lozano mientras ella bailaba en pleno escenario. Esto ocurre justo después de que Ana Lucía Urbina, expareja del productor, confirmara que su relación terminó por la aparición de una “tercera persona”.

El clip, grabado el último fin de semana, muestra a Kiara Lozano realizando su popular 'paso eléctrico' al ritmo de ‘Bomba Chuchaqui’, mientras Guerrero se encuentra pasos atrás junto a Milagros Díaz. El momento ha generado cientos de reacciones en redes sociales, muchas de ellas apuntando a una tensión evidente entre los protagonistas del presunto triángulo amoroso.

La reacción de Edwin Guerrero al baile de Kiara Lozano

Durante la presentación, se observa cómo Milagros Díaz le hace un gesto a Edwin Guerrero para que observe a su compañera Kiara. Inicialmente, el líder de Corazón Serrano mira hacia el público, pero segundos después lanza una breve mirada hacia la cantante, lo que desató especulaciones en TikTok. “Primero mira al frente, pero luego se le van los ojos por Kiara, clarísimo”, comentó una usuaria. Otro agregó: “Ese baile parece a propósito, justo después de las declaraciones de Ana Lucía”.

¿Por qué Ana Lucía Urbina terminó su relación con Edwin Guerrero?

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Ana Lucía Urbina se sinceró sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Edwin Guerrero. La cantante reveló detalles de la reconciliación a inicios de 2024, durante la cual, a pesar de que él ya estaba con otra persona, Edwin le pidió matrimonio. "Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona", relató, recordando que poco después quedó embarazada.

Sin embargo, la relación se quebró nuevamente debido a la aparición de una tercera persona, aunque Urbina prefirió no revelar su identidad. "No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’", explicó, dejando abierta la especulación sobre la identidad de la presunta mujer.