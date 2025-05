La cantante Ana Lucía Urbina, integrante de la reconocida agrupación Corazón Serrano, abrió su corazón al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la pérdida de su bebé. La artista piurana, que ha ganado el cariño del público con su voz y carisma, compartió en una reciente entrevista por TikTok cómo vivió ese proceso, marcado también por la ruptura de su relación con Edwin Guerrero, líder del grupo.

A pesar de mantener una relación laboral con Guerrero, Ana Lucía Urbina reconoció que su vínculo sentimental terminó poco después de la tragedia. El episodio no solo afectó profundamente su vida emocional, sino que también la obligó a seguir con su carrera artística mientras lidiaba con el duelo en privado.

Ana Lucía Urbina recuerda con nostalgia a su bebé

Durante la entrevista, Ana Lucía Urbina confesó que no se sintió respaldada por Edwin Guerrero tras la pérdida de su hijo. “Sí, un poquito, yo me quedé sola, eso fue lo que más me dio cólera”, declaró con visible incomodidad al recordar aquel momento.

Además, relató cómo tuvo que sobrellevar el dolor mientras seguía presentándose en los escenarios. “El público no sabe todo lo que estás pasando. Yo he estado contenta, luego me he bajado del escenario y en el bus lloro”, expresó. Aseguró que su conexión con el público fue clave para salir adelante: “Cuando subo, el público me consuela”.

Finalmente, Ana Lucía Urbina aseguró que ahora se encuentra en una mejor etapa emocional: “Ahorita yo estoy bien bacán”, dijo, mostrando su resiliencia y compromiso con su carrera musical en Corazón Serrano.

El tatuaje que Ana Lucía hizo en memoria del bebé que perdió

Hace unos meses, Ana Lucía Urbina confesó que decidió hacerse un tatuaje especial. La cantante compartió con sus seguidores el diseño que se hizo en honor a su bebé: una madre besando a un pequeño ángel, acompañado de un corazón, un símbolo de amor eterno.

"Me hice un tatuaje de mi bebé porque todo pasa por algo", reveló Ana Lucía durante una entrevista. Además, en su cuenta de Instagram publicó un video en el que mostró el diseño, acompañado de la frase "Te amo, mi bebé". A pesar de que la pérdida de su hijo fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, la cantante encontró fortaleza en el cariño de sus seguidores. "Gracias a Dios tengo fans que me quieren mucho, siempre me recuerdan que hay que ser fuerte", expresó.