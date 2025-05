Ana Lucía Urbina, vocalista de Corazón Serrano, se encuentra nuevamente en el centro de atención tras revelar en una transmisión en vivo las razones detrás del final de su relación con Edwin Guerrero, líder de la agrupación. La cantante de 29 años explicó que la ruptura ocurrió tras la dolorosa pérdida de su bebé y la aparición de una tercera persona.

Este revelador testimonio ha reavivado el interés de los fanáticos de la agrupación piurana, quienes recordaron una respuesta polémica que Urbina dio en el pasado sobre el supuesto romance entre Guerrero y Kiara Lozano. La situación generó diversas reacciones en las redes sociales y los medios.

¿Qué dijo Ana Lucía Urbina sobre los rumores de romance entre Edwin Guerrero y Kiara Lozano?

A principios de 2024, Ana Lucía Urbina interactuó con sus seguidores en Instagram, donde respondió varias preguntas sobre su vida personal. Fue en esta ocasión que abordó los rumores sobre un supuesto romance entre su expareja, Edwin Guerrero, y Kiara Lozano, su compañera en Corazón Serrano.

La cantante explicó que en varias ocasiones le había preguntado directamente al líder de la agrupación si las especulaciones eran ciertas, pero él siempre lo negaba, aunque ella no terminaba de convencerse.

Al ser consultada por un usuario sobre si Edwin Guerrero estaba realmente con Kiara Lozano, Ana Lucía respondió con su característico humor: "Él siempre me dice que no jajajaja... Ups". Esta respuesta provocó una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos del grupo, quienes empezaron a dudar de la veracidad de las afirmaciones.

Ana Lucía Urbina revela las causas del final de su relación con Edwin Guerrero

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Ana Lucía Urbina se sinceró sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Edwin Guerrero. La cantante reveló detalles de la reconciliación a inicios de 2024, durante la cual, a pesar de que él ya estaba con otra persona, Edwin le pidió matrimonio. "Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona", relató, recordando que poco después quedó embarazada.

Sin embargo, la relación se quebró nuevamente debido a la aparición de una tercera persona, aunque Urbina prefirió no revelar su identidad. "No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’", explicó, dejando abierta la especulación sobre la identidad de la presunta mujer.