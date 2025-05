En una reciente edición de su programa televisivo, 'El deportivo en otra cancha', el conductor Paco Bazán se mostró visiblemente molesto tras conocer los resultados de un ranking musical organizado por una conocida emisora radial. El exarquero y hoy presentador arremetió contra el grupo La Bella Luz, luego de que dos de sus temas se posicionaran por encima del éxito 'No eres único' de Corazón Serrano, interpretado por su pareja, Susana Alvarado.

El ranking, basado en votaciones del público y la frecuencia con la que se solicitan los temas a la radio, ubicó a 'Coqueta' y 'Senderito de amor' —interpretados por Steven Franco y Óscar Jr. Custodio respectivamente— en los primeros lugares, generando la desaprobación de Paco Bazán, quien no dudó en lanzar fuertes declaraciones en vivo, cuestionando la legitimidad de los resultados y señalando un posible favoritismo hacia la agrupación rival.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre La Bella Luz?

Durante la transmisión, mientras sonaba de fondo la canción de Susana Alvarado, Bazán criticó duramente el resultado de la votación popular. “No sé qué pasó, cosas raras, situaciones que no se pueden explicar. En una votación, la cual desmerezco totalmente, así se molesten... una votación que yo creería, estoy especulando, hasta ciertamente amañada”, declaró con evidente fastidio, dejando entrever su sospecha de manipulación por parte de los seguidores de La Bella Luz.

El conductor fue más allá y cuestionó abiertamente el peso del fanatismo en el resultado: “Me parece que la gente de 'La Nueva Luz' mandó a su club de fans a llamar a la radio y eligieron un cover cualquiera que ni sé cómo se llama y que la canta un chiquito que tampoco sé quién es”, expresó en referencia a los jóvenes cantantes, además de mencionar incorrectamente el nombre de la agrupación.

Paco Bazán cerró su intervención respaldando públicamente a Corazón Serrano y a la voz de Susana Alvarado, a quien definió como la verdadera ganadora: “Esta es la verdadera cumbia del verano, con diferencia”, sentenció mientras sonaba el tema 'No eres único', el cual no logró liderar la votación pese a su popularidad en plataformas digitales.

Paco Bazán grita su amor por Susana Alvarado

Durante una transmisión en TikTok, Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, abordó con humor los comentarios que ha recibido en redes sociales sobre el aspecto de su cabello. “Tengo cabeza de loca, pero no tanto de loca, ¿no? Cuando me conociste, tenía más cabeza de loca”, dijo entre risas, mientras interactuaba con sus seguidores. La artista reconoció entre bromas que su peinado ha sido tema de conversación, pero no pareció tomárselo a mal.

Frente a sus palabras, Paco Bazán no dudó en intervenir para expresar su gusto por el look de su pareja. “A él le gusta la cabeza de loca. Pura mentira de verdad”, replicó ella, manteniendo el tono cómico. Sin embargo, el conductor reafirmó su opinión con un halago directo: “¿A quién le vas a creer? ¿A mí o al resto? Eres guapísima”, dejando clara su admiración por la cantante pese a los comentarios ajenos.